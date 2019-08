Ældre patienter undgår indlæggelser med hjemmebesøg

Op mod hver fjerde ældre patient bliver sendt tilbage til sygehuset, kort tid efter at de er blevet udskrevet.

Men hvis en læge og en sygeplejerske fra sygehuset besøger den ældre patient få dage efter udskrivelsen, er der mindre risiko for, at patienten bliver genindlagt. Det skriver Jyllands-Posten.

Det er et forskerhold fra afdelingen for ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital, der har undersøgt hjemmebesøgenes virkning.

Stor fordel at undgå genindlæggelse

Faktisk kan hjemmebesøg være med til at halvere antallet af genindlæggelser og desuden forkorte de ældres indlæggelsestid fra i gennemsnit tre til to dage.

Forskningsprojektet omfatter 2300 patienter, der blev delt i to grupper: En kontrolgruppe og en gruppe, der fik hjemmebesøg.

23 procent af de ældre patienter i kontrolgruppen blev genindlagt i løbet af de første 30 dage efter udskrivelsen. Blandt de ældre, der fik besøg af en læge og en sygeplejerske fra sygehuset, blev kun 12 procent genindlagt.

Samtidig var flere af de patienter, der havde haft en læge og sygeplejerske på besøg derhjemme, i live efter 90 dage.

Hjemmebesøgene fandt sted en til tre dage efter udskrivelsen.

Ifølge en af forskerne bag projektet, læge og ph.d. Lene Holst Pedersen fra Aarhus Universitetshospital, er der ingen tvivl om, at det er en fordel for ældre, hvis de undgår at blive genindlagt.

- Der er øget dødelighed blandt de patienter, der genindlægges flere gange, og det er både fysisk og psykisk stressende for de ældre at være indlagt, siger hun til Jyllands-Posten.

Skal udbredes

Hos Danske Regioner, som blandt andet står for driften af sygehusene, er man åben for i højere grad at lade læger og sygeplejersker fra sygehusene følge patienterne efter indlæggelsen.

Ifølge Karin Friis Bach (R), der er formand for Sundhedsudvalget, har Danske Regioner allerede arbejdet med idéen om, at særlige sygeplejersker skal "bygge bro" mellem sygehuset og hjemmet.

- Jeg tror, der bliver gjort meget for at gøre overleveringerne mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger gode.

- Men mange steder er der travlt. Og vi hænger måske lidt fast i nogle stive systemer, hvor man nogle steder mener, at patienten er sygehusets ansvar under indlæggelsen, og så snart patienten er udskrevet, er det fuldt ud kommunen og den praktiserende læge, der har ansvaret, siger hun til Ritzau.

Normalt er det den praktiserende læge, der besøger ældre patienter, der har været indlagt. Men sygehuslæger har den fordel, at de har fuld adgang til patientens sygehusjournal og ved, præcis hvilken medicin der er givet.

Desuden besøger praktiserende læger ofte først patienter en uge efter udskrivelsen fra sygehuset, men omkring 40 procent af genindlæggelserne sker allerede inden for den første uge.