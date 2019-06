Dræbte bekendt med 11 knivstik - nu skal han 11 år i fængsel

En 66-årig mand fra Aarhus er tirsdag blevet dømt til 11 års fængsel for knivdrab på en 40-årig mand.

Drabet blev begået i en lejlighed i Hasselager i september sidste år, hvor den dengang 65-årige stak den 40-årige mand 11 gange i forbindelse med et skænderi.

Det kan bevises, at den 66-årige mand blev tildelt nogle knytnæveslag inden drabet, og det har ført til en mindre strafnedsættelse.

- Jeg synes, det er et tilfredsstillende resultat, siger senioranklager hos Østjyllands Politi, Birgitte Ernst, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den tiltalte erkendte i Retten i Aarhus at have stukket den 40-årige, men erklærede, at det var sket i nødværge, og den 66-åriges forsvarer påstod derfor frifindelse.

Jeg er ikke sikker på, at den dømte kunne have gennemført sit angreb, hvis offeret ikke havde været påvirket Birgitte Ernst, senioranklager

Retten valgte dog at følge anklagemyndighedens påstand om fængselsstraf for manddrab.

- Man plejer at sige, at hvis noget skal være nødværge, skal det være nødvendigt for at afværge et uretmæssigt angreb. Men det har ikke været nødvendigt at stikke den 40-årige 11 gange, siger senioranklager Birgitte Ernst til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Birgitte Ernst var den 40-årige mand 191 centimeter høj og vejede over 90 kilo, mens den nu dømte 66-årige er en lille mand under 170 centimeter.

- Afdøde var påvirket af alkohol og stoffer, så selvom han var en stor mand, var han et let offer, siger senioranklager Birgitte Ernst til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg er ikke sikker på, at den dømte kunne have gennemført sit angreb, hvis offeret ikke havde været påvirket.

Den 66-årige udbad sig betænkningstid i forhold til at anke.