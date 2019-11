Ældre i Aarhus godt tilfredse: Her er livsglæde i højeste potens

- For uden Agnete, Elise og Grethe og Anne Merethe.

Otto Brandenburgs hit fra 1960 brager ud af højttalerne.

Med et fast greb i hænderne danser Christina Suurballe med en ældre dame på Rosenvang Plejehjem i Viby.

Et fint net af smilerynker breder sig omkring hendes øjne. Hun synger med og tripper fra den ene side til den anden, mens Christina Suurballe støtter med hænderne.

På plejecenteret Rosenvang i Viby blev beboerne budt op til dans.

Noget at samles om

De senere år har Aarhus kommune indført en række af aktiviteter på plejehjemmene, der skal skabe indhold og glæde blandt de ældre.

- Jeg tror, vi alle sammen har brug for noget indhold i hverdagen og når man bliver ældre, kan man godt opleve at mange i ens omgangskreds ikke er der mere og mange af de aktiviteter og hobbies man har haft, kan blive sværere at holde fast i, siger Christina Suurballe, der er oplevelsesmedarbejder i Aarhus Kommune .

- Men der er virkelig meget identitet i at være sammen omkring noget , så det er vigtigt.

Beboerne på plejehjemmet danser med oplevelsesmedarbejderne og nyder det.

Stor tilfredshed

Aarhus Kommune har undersøgt, hvor tilfredse de ældre i kommunen er med hjemmeplejen og plejehjemmene. Størstedelen er godt tilfredse. Blandt de ældre på kommunens plejehjem er ca. 90 procent af de ældre godt tilfredse.

- Det er livsglæde i højeste potens og det er sjovt at se, hvor glade de bliver, siger Lisa Torp, der er pårørende til en ældre kvinde på Rosenvang Plejehjem. Hun så på, da der var dans på plejehjemmet og glædede sig ved synet.

- Hun er altid klædt pænt på og hun er altid soigneret. De tager sig godt af hende med mad og så videre. Hun får dét, hun vil have og de sørger for at hun får ekstra meget, så hun ikke taber sig for meget. Så jeg synes virkelig, de tager sig af hende.

Men selvom tilfredsheden generelt er høj, er der plads til forbedringer.

- Der kunne såmænd godt være et par ting mere om ugen eller måneden. Det kan jo godt blive lidt trivielt bare at gå fra stuen op i spisesalen og tilbage igen, siger Ingelise Skoglund, der bor på Rosenvang Plejehjem.

Dansen giver de ældre indhold i hverdagen på plejecentret Rosenvang.

En fremmed plejer

I hjemmeplejen er tilfredsheden blandt de ældre i Aarhus Kommune steget siden sidste år. Men samtidig oplever godt halvdelen af de ældre, at de ikke altid kender de mennesker, som kommer for at hjælpe dem. Dét skal der laves om på, mener Jette Due (DF) der er rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune.

- Det kan ikke undgås helt, for vi har også ind imellem brug for vikarer, men jeg vil gerne at det så ofte som muligt, er en person, der kender den ældre, der kommer ind og taler med vedkommende, som om de kender hinanden på en pæn måde, siger hun.

- Vi har sat ind på kendt hjemmehjælper og det gør vi meget ud af at få til at fungere. Det er nemt at sige, men svært i praksis. Hvis man har hjælp 4-5 gange om dagen, så er det selvsagt ikke den samme der kan komme, siger Jette Due.

- Der er ferie, sygdom og uddannelse blandt medarbejderne, men vi gør rigtig meget for at det så bliver et team, der kommer, så borgeren ved, at det er én af de her personer, der kommer.