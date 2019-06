Ældre på plejehjem forkælet af frisørelever

Tirsdag har højst sandsynligt været en bedre dag end gennemsnittet for beboerne på ældrecentret Rosenvænget i Randers.

De har nemlig haft mulighed for gratis at få ordnet hår og negle i en improviseret wellness salon i ældrecentrets billardrum.

Læs også Flere 15-årige skal ud på plejehjemmene

En række unge frisørelever fra Tradium har svunget neglefile og sakse og forkælet plejehjemsbeboerne med cremer, makeup og neglelak.

- Det er dejligt at se, hvor glade de bliver. Det er en fed oplevelse og en fed følelse, at man kan hjælpe andre, siger førsteårselev ved Tradium, Julie Anine Bugtrup Korsgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Kendis-frisør overtager protektorat fra dyre-legende

Der var smil over hele linjen, da frisørelever fra Tradium tirsdag besøgte ældrecentret Rosenvænget.

Dejligt at blive rørt ved

Wellness salonen er blevet til med hjælp fra frivillige, der har hjulpet med at hænge spejle, lamper og billeder op - og budt ind med curlere, hylder og massageapparater.

Ifølge socialpædagog og aktivitetsmedarbejder hos Randers Kommune, Tina Würtz, giver frisøreleverne de ældre en stjernestund.

- Det er for at give de ældre en meningsfuld aktivitet. De bliver nusset om og får den hud-mod-hud berøring, som mange ældre savner, siger hun.

Læs også Dukke hængt foran butik med politisk budskab - nu efterforsker politiet sagen

Win-Win

Det er ikke kun de ældre, der får noget ud af den særlige dag på plejecentret.

- Det er mega hyggeligt, og man hører nogle gode historier, lyder det fra frisørelev Julie Anine Bugtrup Korsgaard.

Samarbejdet mellem ældrecentret Rosenvænget og uddannelsesstedet Tradium er da også win-win, hvis man spørger socialpædagog Tina Würtz.

- Vi håber, at de ældre får en bedre trivsel og går glade herfra, og frisøreleverne får lov til at øve sig lidt. Mange af dem har måske aldrig været på et plejecenter før, siger hun.

Tirsdagens aktivitet på ældrecentret Rosenvænget er som udgangspunkt en engangsoplevelse. Tina Würtz håber dog at gentage succesen.

Læs også Rådmand: Alle uanset seksualitet, køn og etnicitet skal kunne færdes trygt