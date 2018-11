Ældre bliver snydt - tre tricktyverier på et døgn

Der er tricktyve på spil i landsdelen, og i går fik Østjyllands Politi tre anmeldelser om ældre, der var blevet forsøgt snydt. To af tyverierne foregik i Aarhus, og politiet mistænker, at samme gerningsmand står bag.

Ved det første tyveriforsøg kom en fremmed kvinde pludseligt ind i en 88-årig kvindes lejlighed på Stadion Allé i Aarhus C. Den ubudne gæst forsøgte at presse og lokke den 88-årige ud i køkkenet, men det lykkedes ikke, og tricktyven forlod stedet igen.

Det er desværre noget, vi ser jævnligt. Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder, Østjyllands Politi

Et par timer senere var en kvinde med nogenlunde samme signalement på spil på Nørre Allé i Aarhus C. Her ringede kvinden på hos en 93-årig kvinde og spurgte, om hun måtte låne en blyant og blok.

Den venlige 93-årige fandt tingene frem i et andet rum og gav dem til kvinden, som hastede fra stedet. Efterfølgende opdagede den ældre dame, at flere af hendes smykker var forsvundet.

- Det er desværre noget, vi ser jævnligt. Især ældre borgere bliver udsat for det her, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Beskrivelse af kvinden: - Dansk af udseende, hvid hud - Ca. 45-50 år - Brunt, mellemlangt hår - Havde briller på - Talte dansk - Iført mørk hue, sort frakke og hvide vanter uden fingre

Tricktyv på spil i Randers

I Randers blev en 94-årig kvinde snydt af en mand, der tilbød at hjælpe hende med at bære hendes indkøbsposer op i lejligheden. Det tog kvinden imod, og da de to kom op i lejligheden, bad han hende passe godt på sine værdier, fordi der var romaer på spil.

Han spurgte ind til, hvor hun gemte sine værdier. Da manden kort efter forlod lejligheden, opdagede kvinden at hun manglede flere kontanter, der havde ligget i hendes hjem.

Beskrivelse af manden - Dansk af udseende, lys i huden - Ca. 35-40 år - Mørkt hår - Velsoigneret og pæn af udseende - Iført mørk jakke i filtet uld

- Vi opfordrer folk til at være ekstra opmærksomme på det her. Man skal dække for pinkoden, når man hæver penge, og være ekstra påpasselig med at lukke folk ind i dit hjem, hvis du ikke har en aftale med dem, siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Hvis man har oplysninger om en af de to tricktyve kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.

