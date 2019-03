Fastelavnsbåd indsamler otte kilo mønter til velgørenhed

Et par matroser i en båd, som trækkes af heste inde midt i byen, imens der synges og rasles, lyder måske lidt mærkværdigt.

Ikke desto mindre skete det i Randers gader lørdag formiddag. Her genoplivede Randers Marine Forening og Randers Skipperlaug en gammel tradition, hvor man trækker en såkaldt fastelavnsbåd gennem byen.

- I forbindelse med Marineforeningens 100 års jubilæum har vi på bedste vis forsøgt at genoplive det, som det var i gamle dage med fastelavnsbåden, siger Lars Gjættermann, formand i Randers Marine Forening, til TV2 ØSTJYLLAND.

00:54 VIDEO: Lørdag gik en masse sømænd optog i Randers' gader. Luk video

Ifølge formanden går traditionen med fastelavnsbåden helt tilbage til midten af 1940'erne, hvor den var en del af Randers Skipperlaug.

- I1947 kan man ikke samle mandskab til den mere, så man kører fastelavnsbåden til 1966. Men den er så rådden, at den bliver udmeldt som ikke længere at være sødygtig, fortæller Lars Gjættermann.

Rigeligt med flydende kost

Det er i forbindelse med marineforeningens 100 års jubilæum, at fastelavnsbåden igen bliver taget i brug. Men selvom den i dag ikke kom i vandet, var turen med fastelavnsbåden alligevel ikke helt tørlagt.

- Vi har på bedste vis forsøgt at genoplive det, som det var i gamle dage med beværtninger, hvor vi har fået god, flydende kost, så vi har kunnet køre rundt i Randers, siger formanden.

Før i tiden var formålet med fastelavnsbåden at hjælpe nødlidende enker og familier efter matroser gik til søs. Det gjorde man ved at lave et bådoptog gennem gaderne, hvor samlede penge ind i den såkaldte ”Bomsebøsse”.

Der var rigeligt med vådt til dagens optog - præcis som i gamle dage, siger formanden.

Denne pengebøsse blev stiftet i 1824 ved en ekstraordinær samling i Randers Skipperlaug, og i dag var bøssen fremme igen, da de to foreninger samlede penge ind til hospitalsklovne og S/S Bjørn.

- I forbindelse med at vi gerne vil køre det her event, så havde vi ikke behov for at have økonomi ind i regnskabet, men vi vil gerne se lidt bredere. Derfor har vi valgt, at overskuddet skal gå til hospitalsklovnen og S/S Bjørn, siger Lars Gjættermann.

Og særligt tilskuddet til hospitalsklovnene er ganske personlige for Marineforeningens formand.

- Jeg har to for tidligt fødte tvillinger, som for 22 år siden lå på Regionshospitalet Randers og hospitalsklovnen bibragte dengang noget essentielt, fortæller Lars Gjættermann.

8 kilo mønter

Indtil videre har han dog ikke nået at tælle sammen, hvor meget optoget har indbragt til de to foreninger. Men allerede inden den store optælling er formanden tilfreds.

- Det har været en meget flot dag med godt fremmøde fra Randers-borgerne. Vi har ikke talt pengene sammen endnu, men indsamlingsbøtterne vejer mindst et kilo stykket, og der er adskillige sedler i, så der er mindst otte kilo mønt samlet ind, siger Lars Gjættermann.

Båden blev i dag trukket rundt af heste i Randers midtby.

Derfor har han efter dagens optog også fornyet håb for fastelavnbådens fremtid:

- Vi synes, at vi ville forsøge at genoplive det, for det kunne jo være en tradition, der kommer til at foregå fremdadrettet, siger formanden.