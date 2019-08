Ægtepar laver kunst med motorsave: - Det er så afstressende

Ved synet af en motorsav ledes tankerne måske oftere hen på træfældning og groft havearbejde end kunst. Men ikke desto mindre var motorsaven netop redskabet bag al kunsten på festivalen Carving by the Castle her i weekenden.

Ulstrup Slot dannede rammen om en lang række kunstværker, som i løbet af weekenden blev skabt af træstammer med motorsave af kunstnere fra Danmark og Tyskland.

Blandt kunstnerne var ægteparret Margrethe Stouby Petersen og Niels Ejnar Petersen, som begge svingede motorsavene for at forvandle træstammer til skulpturer.

Niels Ejnar Petersen er glad for, at hans kone Margrethe også har fået smag for at svinge motorsaven. Selv fik han kreeret en skorpion på weekendes festival.

Afstressende motorsav

Oprindeligt var motorsavsskulpturer kun mandens hobby, men da børnene var flyttet hjemmefra, fik Margrethe også smag for det brummende værktøj.

- Jeg fandt ud af, at det er enormt afstressende at stå med sådan en motorsav i hånden. Man glemmer alt andet omkring sig, og man kan ikke rigtig andet end at koncentrere sig om at arbejde med den motorsav, fordi den jo er et farligt redskab, forklarer hun til TV2 ØSTJYLLAND.

En træstamme blev på to dage forvandlet til denne skulptur.

- Det bliver til noget, når man står med en motorsav end når man skal strikke en trøje. Det kan godt tage lang tid, griner hun.

Saver sammen

Margrethe Stouby Petersens mand, Niels Ejnar Petersen, var i første omgang noget overrasket, da hun meddelte, at hun også ville til at lave motorsavskunst.

Finishen er flot på trods af at værkerne er lavet med motorsav.

- Hun havde i mange år sagt, at det var rigeligt med én i familien, der lavede det, fortæller Niels Ejnar Petersen.

Men nu er han glad for, at Margrethe har fået samme interesse.

- Når min hobby fylder så meget, at det også er en halv levevej, så bruger jeg oceaner af tid på det. Så er det fedt, at vi kan gøre noget sammen, smiler han.

Selvom motorsaven virker som et voldsomt værktøj, kan den godt bruges til flotte skulpturer.

Velbesøgt festival

Ægtefællerne fik i løbet af weekenden kreeret en skorpion og en bamse, som de mange besøgende kunne nyde synet af.

For festivalen var velbesøgt. Flere hundrede besøgende trodsede weekendens regn og rusk og tog ud til slottet for at se de 20 kunstnere forvandler stammerne til kunstværker.

Mere end 20 kunstnere fra hele Danmark og fra Tyskland deltog i festivalen, som blev besøgt at mange gæster.

Værkerne blev efter festivalen solgt på en auktion. Pengene skal finansiere næste års festival.