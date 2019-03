Ægtepar har været 50 år i samme butik: - Det er uvirkeligt

1969 var året, hvor de første mennesker gik på Månen og året, hvor The Beatles udgav albummet Abbey Road.

Og så var det året, hvor ægteparret Beth og Lars Pedersen købte tøjbutikken Standard i Hadsten.

Butikken eksisterede før, at Beth og Lars Pedersen købte den i 1969. Her er et billede fra 1940.

Derfor kan de inden længe fejre 50-års jubilæum som indehavere af dametøjsbutikken.

- Det er lidt uvirkeligt. Jeg kan ikke forstå, hvor alle de år er blevet af, siger Beth Pedersen, inden hendes mand supplerer.

- Vi bliver aldrig trætte af hinanden, selvom vi godt kan være uenige.

Et lykkeligt arbejdsliv

De to er enige om, at de ikke er trætte af hverken arbejdslivet eller dagligdagen i tøjbutikken på Søndergade.

Men hvad er egentlig nøglen til et langt og lykkeligt arbejdsliv på den samme arbejdsplads?

- Vores faste kunder gør, at vi har lyst til at blive ved, forklarer Lars Pedersen og slår samtidig fast, at han har svært ved at se, hvornår han stopper i butikken, selvom han er blevet 78 år.

Det kræver et følelsesmæssigt engagement i virksomheden, hvis folk skal blive på den samme arbejdsplads i så mange år. Anna B. Holm, arbejdsmarkedsforsker på Aarhus Universitet

Noget af det samme peger Anna B. Holm på.

Hun er arbejdsmarkedsforsker på Aarhus Universitet og har blandt andet forsket i fastholdelse på arbejdspladser.

- Det er meget usædvanligt, at folk er på den samme arbejdsplads så længe. Det kræver et følelsesmæssigt engagement i virksomheden, hvis folk skal blive på den samme arbejdsplads i så mange år, forklarer hun.

Andre interesser

Det har ægteparret i den grad. Men de laver også andet end at sælge tøj. Når tiden ikke bruges i tøjbutikken går Beth Pedersen til franskundervisning, mens Lars Pedersen er en del af organisationen Rotary.

Det er nemlig også vigtigt at have nogle interesser, som ikke er fælles, selvom de nyder at bruge det meste af deres tid sammen, forklarer Beth Pedersen.

- Vi bliver nok også lidt afhængige af hinanden, og jeg synes tit, at vi tænker ens, siger hun.

Lars og Beth Pedersen har også deres datter, Helle Germansen, ansat i butikken.

Men derfor er det alligevel godt at have tid til at passe interesserne ved siden af også. Når det sker, er der andre ansatte i butikken, som kan tage over.

En af dem er datter til Lars og Beth Pedersen.

- Hun har været i butikken 47 år. Og ja, hun er så også 47 år, siger Lars Pedersen med et grin.