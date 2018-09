Æbleinteresseret tricktyv stjal fra 71-årig kvinde

En 71-årig kvinde var torsdag i Føtex på Viby Ringvej i Viby for at handle ind. Da hun står i grøntafdelingen henvender en tysktalende ældre mand sig til hende.

- Hun kigger på frugt og grønt, og så henvender en mand sig, og spørger ind til de æbler, hun står med, fortæller Allan Nielsen, politikommissær fra Østjyllands Politi.

Efterfølgende da manden er væk igen, opdager kvinden, at hendes pung er væk.

- Pungen er væk, og det virker som en rimelig gængs form for tricktyveri, siger Allan Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kvinden havde haft pungen i sin trolley, og generelt så er det vigtigt, at man har sine værdier tæt på sig, fortæller politikommissæren.

- Generelt skal man sørge for at have værdier tæt på sig, så de ikke er så nemme at komme til, når man færdes ude.

Episoden skete mellem klokken 13-13.30 torsdag. Østjyllands Politi vil gerne høre fra andre, hvis de har oplevet lignende, eller hvis man har oplysninger i sagen.

- I butikker er der ofte god overvågning, så det er en af efterforskningsmulighederne, som man vil dykke ned i, fortæller Allan Nielsen.

Østjyllands Politi kan kontaktes på 1-1-4.