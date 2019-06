Advokat fra Aalborg vil bygge stort vartegn på ti etager i Østjylland

Randers skal have et nyt vartegn. Det mener advokaten Bent Stamer.

Derfor har han præsenteret en plan, der viser, hvordan han forestiller sig et nyt ti-etagers hotel i Randers skal se ud.

Stamers plan er, at hotellet skal placeres på området ved Brotoften. På toppen af hotellet drømmer han om et loungeområde, der kan komme alle borgere i Randers til gode.

- Folk skal kunne gå ind fra gaden og sætte sig op på øverste etage, hvor de kan få en kop kaffe og kigge ud over byen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Udover at være advokat er Bent Stamer også allerede en velkendt herre i det randrusianske entrepernørliv, da han også er en af mændene bag lejlighedsprojektet på den gamle Metax-grund i Toldbodgade.

Hotellet skal placeres tæt ved Gudenåen. Foto: Arch Visuals

Skal være byens kronjuvel

Det vides endnu ikke, hvordan Randers Kommune forholder sig til planerne om det hotel, Bent Stamer drømmer om.

Men selv kan han ikke forestille sig, at de ville have det store imod et nyt, fint hotel i byen.

- Randers har et negativt ry i hele Danmark. Det er vigtigt, at de får vist, at de kan noget. Hvis de første ting, der bliver sat i gang er forkølede, så ender det hele med at være forkølet, siger han og fortsætter.

- Og der er ingen tvivl om, at det ville være en flot kronjuvel for byen at få sådan et hotel.

Glasfacaden skal gøre bygningen mere gennemsigtig. Foto: Arch Visuals

Samtidig er han sikker på, at det vil være rentabelt at bygge et hotel i Randers. For byen har ikke mange hotelpladser i forhold til antallet af indbyggere, forklarer Bent Stamer.

- Sådan et hotel vil også kunne trække gæster til sig langvejs fra. Lige nu synes jeg ikke, at der er en ordentlig kvalitet på hotellerne i Randers. Folk vil gerne bo på noget, der er bedre end det, de har derhjemme.