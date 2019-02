Advarsel: Tæt tåge frem til tirsdag morgen

Hvis du skal ud i traffiken mellem mandag aften og tirsdag formiddag, er der grund til at være ekstra opmærksom på vejrforholdene.

DMI varsler nemlig risiko for tæt tåge over hele Østjylland.

Kør forsigtigt. Det gælder især, når vi kommer ned på 100-200 meters sigtbarhed Martin Lindberg, DMI

- Der er risiko for tæt tåge fra klokken 22 og hele natten. Vi formoder, at der bliver tåget allerede fra klokken 20, siger vagthavende hos DMI, Martin Lindberg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er risiko for tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter i hele Jylland, men særligt i den centrale og sydlige del skal man være påpasselig. Sandsynligheden for tæt tåge er mindst, hvor der er mange skyer.

Læs også Naturvejleder ryster på hovedet: Motionister sætter livet på spil

- Kør forsigtigt. Det gælder især, når vi kommer ned på 100-200 meters sigtbarhed, fortæller Martin Lindberg fra DMI.