Advarsel om voldsomt vejr - risiko for skybrud og torden

Alt tyder på, at det bliver vådt i Østjylland tirsdag. Sådan lyder den dystre melding fra DMI, der har sendt et risikovarsel ud om lokale skybrud og torden.

- Der har været skybrud over Sjælland, og fronten bevæger sig langsomt mod nordvest. På den østlige del af Djursland er det allerede begyndt at regne her til morgen, siger den vagthavende hos DMI, Klaus Larsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er kommet en del regn med torden på Sjælland i nat.

Området med regn- og tordenbyger bevæger sig langsomt mod nordvest. I Jylland er der risiko for lokale skybrud. Mens sol kommer frem i de østlige egne.

Temp op mellem 18 og 22 grader.

Endnu er det kun mindre mængder nedbør, der er kommet til Djursland, men når først luften er blevet varmere op af dagen, er der risiko for mere voldsomt vejr.

Vær særligt opmærksom

- Alt tyder på, at der helt sikkert kommer torden på et tidspunkt, og lokalt kan der være tale om skybrud også. I Østjylland er det inde i landet ved Silkeborg, at risikoen er størst, siger Klaus Larsen.

Ved kysterne er luften køligere, da vandtemperaturen fortsat ligger på 10-12 grader, så her skulle risikoen være mindst.

Dog gælder varslet hele regionen.

Ifølge DMI bevæger fronten sig så langsomt, at risikoen for skybrud gælder hele eftermiddagen.

- Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter, lyder det fra vejrtjenesten.