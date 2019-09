Advarsel: Kviksands-lignende tilstande ved populær strand

Forestil dig, at du på din tur til stranden pludselig kan mærke din krop langsomt synke ned i sandet. Det lyder måske som noget fra en ubehagelig film, men det er det ikke.

Søndagens vilde blæsevejr fik vandstanden til at stige ved Grenaa Strand. Det har betydet, at sandet nu er så vådt, at det næsten er som kviksand, beskriver flere borgere.

Det var voldsomt. Jeg sank i til knæene og min lille hund sank også Anette Frederiksen, Grenaa

Anette Frederiksen fra Grenaa var en af de personer, der fik en noget mere dramatisk gåtur ved stranden end forventet.

- Det var voldsomt. Jeg sank i til knæene og min lille hund sank også, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Anette måtte kæmpe for at komme op af det våde sand.

- Min hund Sille kom selv op, men hver gang jeg forsøgte at komme op med mine arme, sank de jo også bare, siger Anette Frederiksen.

Anettes hund Sille var ved at synke i det våde sand. Både Anette og Sille slap med forskrækkelsen.

Norddjurs Kommune er opmærksomme på problemet og har sat afspærring op på stranden.

Ægtepar sank til brystet

Anette sank ikke dybere end til knæene, og både hun og Sille slap med forskrækkelsen.

Værre gik det dog for et ældre ægtepar, der også gik tur ved vandet. Efter Anette var sunket ned i sandet, forsøgte hun at advare de andre strandgæster. Men hun nåede desværre ikke at få fat på ægteparret, før de også sank i det våde sand.

- Jeg mødte ægteparret efter de havde kæmpet en brag kamp for at komme op af sandet. De var begge sunket i helt til brystet, og var fuldstændig rystede, siger Anette.

Hun fortæller, at ægteparret har besøgt stranden hver dag de seneste fire år, men aldrig har oplevet noget lignende.

De var begge sunket i helt til brystet, og var fuldstændig rystede Anette Frederiksen, Grenaa

- De blev simpelthen suget ned i sandet, fortalte hun mig. Det virkede som om, at det var en meget voldsom oplevelse for dem, fortæller Anette.

Også Lonnie Rasmussen fra Grenaa var på stranden mandag formiddag, lige efter at ægteparret var faldet i.

- Jeg har før oplevet, at man kan synke lidt i efter der har været højvande, men jeg har aldrig set det så voldsomt, siger Lonnie Rasmussen.

Hun fortæller også, at det var svært at gennemskue, hvor der var blødt, og hvor der ikke var.

- Man kunne se, at sandet var fugtigt, men man kunne simpelthen ikke se, at det var så blødt og usikkert at gå på, siger hun.

Lonnie nåede at blive advaret mod det våde sand, og skrev selv en advarsel på byens Facebookside, da hun kom hjem.

Der er nu sat afspærring op ved Grenaa Strand.

Afspærring sat op

Anette Frederiksen er sikker på, at hun ikke længere skal gå tur ved Grenaa Strand, efter hun oplevede at synke i.

- Det er slut. Jeg tør simpelthen ikke. Det vil jeg ikke anbefale nogen, siger hun.

Man kan sagtens gå en aftentur ved Grenaa Strand i aften. Man skal blot være opmærksom og lade være med at gå, der hvor der er spærret af Palle Nielsen, driftsleder i Driftscenter Norddjurs.

Men ifølge driftsleder i Driftscenter Norddjurs, Palle Nielsen, er problemet helt under kontrol.

- Vi har spærret området af, og vil tjekke op på det igen i morgen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller samtidig, at borgerne kan være helt trygge, hvis de vil ud og nyde aftensolen ved stranden.

- Man kan sagtens gå en aftentur ved Grenaa Strand i aften. Man skal blot være opmærksom og lade være med at gå, der hvor der er spærret af, siger Palle Nielsen.

Kommunen har mandag gravet nogle revler i sandet, så vandet igen kan løbe ud og sandet kan tørre.