Advarsel: Giftig plante kan give sår og vabler

Skyl huden: Hvi man er så uheldig, at man har fået saften fra den giftige plante på sig, er det vigtigt, at man skyller huden grundigt så hurtigt som muligt.



Undgå sollys: Det er vigtigt, at man undgår at udsætte huden for sollys i helt op til en uge efter, man har fået saften på sig. Det mindsker risikoen for, at huden bliver rød, irriteret og fyldt med væskefyldte blærer.



Kontakt lægen: Hvis man har fået mange sår og vabler, er det en god idé at kontakte lægen.

Kilde: Naturstyrelsen