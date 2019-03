Advarer mod aggressive indbrudstyve – én truede med kniv

En 29-årig mand forsøgte natten til onsdag at tilbageholde en indbrudstyv ved sit hjem på Strandvejen i Fjellerup på Djursland. Tyvens medgerningsmand fik dog Fjellerup-borgeren til at droppe pågribelsen, da han truede med en kniv.

- Den 29-årige blev vækket i nat i den skurvogn, han bor i, imens hans hus er ved at blive renoveret. Der var to mænd i færd med at bryde ind i huset, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Pas på jer selv

Mændene stak af, da de blev opdaget, men ikke langt fra stedet falder en af tyvene ved en hæk, hvor husejeren forsøgte at tilbageholde ham, indtil politiet kunne være fremme.

- Den anden tyv valgte dog at true den 29-årige mand med en kniv, og han lod derfor de to mænd gå. Han gjorde det helt rigtige, siger Janni Lundager.

- Vi råder altid folk til at passe på sig selv, hvis de vil tilbageholde gerningsmænd. Borgeren i det her tilfælde trak sig, og det var det rigtige at gøre, fortsætter hun.

Signalementer - De to mænd beskrives som 20-25 år. - Den ene beskrives som 175 cm høj, imens den anden vurderes til at være 180-185 cm høj. - De var begge almindelig af bygning. - De talte et fremmedsprog, som ofret ikke kunne genkende. Kilde: Østjyllands Politi

Hører meget gerne fra vidner

Den 29-årige mand har selv lavet et opslag i den lokale Facebook-gruppe for Fjellerup, hvor han opfordrer folk til at holde øje i området, men samtidig være ekstra påpasselige.

Østjyllands Politi hører meget gerne fra vidner, der har set noget i forbindelse med indbrudsforsøget.

- Vi ved ikke, hvordan mændene er kommet til og fra Fjellerup. De stak af til fods, men vi ved ikke, om de havde en bil i nærheden, siger Janni Lundager.

Politiet har sikret sig spor fra gerningsstedet.

Har du oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på tlf. 114.