ACH-profil om Rusland-eventyr: Penge, korruption og trusler

Han har spillet præcist 200 Superliga-kampe i sin karriere. På mandag skal han spille på sin gamle hjemmebane mod den klub, det hele begyndte i.

Aarhus-drengen Michael Lumbs karriere har ført ham forbi landsholdet, Rusland, Holland og Tyskland. Nu er han blevet en profil i AC Horsens.

Skipperligaen har taget en lang snak med den 30-årige venstre back om hans karriere, og ikke mindst opholdet i den russiske storklub, Zenit Skt. Petersborg.

Storklub svømmede i oliemilliarder

Da Michael Lumb i 2009 slog igennem i AGF var der bud efter ham fra flere prominente adresser i Europa. I januar 2010 endte det dog med et skifte til den russiske liga og Zenit Skt. Petersborg.

En klub, der er ejet af oliegiganten Gazprom, og hvor den unge dansker - udover en anseelig løncheck - kunne øjne muligheden for ar slå igennem på en endnu større scene.

- Kunne det blive noget succesfuldt i Zenit, så ville jeg åbne rigtig mange muligheder for mig selv. Desværre blev det ikke sådan, fortæller Michael Lumb til Skipperligaen.

- Jeg vidste godt, de havde mange penge. Men jeg vidste ikke, de havde så mange penge. Én ting er selvfølgelig også mine egne kvaliteter. Var de gode nok? Det syntes jeg selv. Men jeg var også oppe imod to konkurrenter til henholdsvis 140 og 150 millioner kroner, fortæller Michael Lumb om sin situation i det russiske, hvor Zenit i øvrigt vandt mesterskabet overbevisende, hvilket ikke gjorde vejen til spilletid nemmere.

Tre år uden meget spilletid

Det blev kun til fem kampe i Zenit-trøjen for Michael Lumb, der i stedet tilbragte de næste sæsoner på lejeophold i Feyenoord, AaB og Freiburg, inden han atter fik kontinuerlig spilletid for VfL Bochum i den tyske 2. Bundesliga.

Men trods lang tid uden mange minutter på banen ærgrer Michael Lumb sig ikke over, at han tog på russisk eventyr.

- Jeg tog en chance, hvilket jeg syntes var det rigtige at gøre på det tidspunkt. At det så resulterede i, at jeg ikke fik så meget spilletid, det er, hvad det er. Det er jeg selvfølgelig ked af.

- Men det er selvfølgelig nemt at være bagklog og kigge tilbage og sige, at hvis jeg havde gjort sådan her, så havde jeg måske været med til VM, eller havde gjort sådan her, så havde jeg haft en anden karriere, end hvad jeg har haft. Men jeg er også af den opfattelse, at man bliver nødt til at tage nogle chancer i livet. Tager man ikke chancerne, så ved man heller ikke, hvor det bærer henad.

Michael Lumbs karriere i tal 2005–2010: AGF (106 kampe / 2 mål)

2010–2013: Zenit Skt. Petersborg (5 / 0)

2010: Feyenoord (leje) (2 / 3)

2011: AaB (leje) (14 / 0)

2012: SC Freiburg (Leje) (5 / 0)

2013: VfL Bochum (13 / 0)

2013–2015: FC Vestsjælland (37 / 0)

2015–2018: Lyngby BK (86 / 4)

2018–: AC Horsens (7 / 0)

En helt anden verden

Opholdet i Zenit var også et møde med en helt anden kultur og moral. Som for eksempel da træningsanlægget blev udsat for bombetrusler, efter klubben havde hentet den mørkglødede brasilianske stjerne Hulk, hvilket ikke faldt i fansenes smag.

- Så mærker man jo lidt fodbold fra et andet perspektiv, og det er selvfølgelig aldrig rart.

Eller hvordan man kunne undgå ballade med lovens lange arm, blot fordi man havde et Zenit-logo på brystet.

- Hvis man kørte lidt for stærkt eller overtrådte andre love i trafikken, så var det lidt nemmere at være Zenit-spiller end almindelig borger. Det var lidt nemmere at slippe for bøderne. I Rusland står politiet på hvert gadehjørne, og jeg oplevede også, at hvis mine holdkammerater til tider kørte lidt for stærkt eller i modkørende vejbane og blev stoppet af politiet, så fik de måske et par billetter til næste hjemmekamp, siger Lumb.

Tilbage til hvor det startede

Efter Bochum gik turen hjem til Danmark, hvor hedengangne FC Vestsjælland og Lynbgy BK var arbejdsgiverne, inden han på sidste dag af sommerens transfervindue skiftede til Horsens.

På mandag står den så atter på spilletid i den danske andedam, og i sin Superliga-kamp nummer 201 skal Michael Lumb op imod AGF.

En klub han ikke har tabt til, siden han forlod den i 2010 - og som han i øvrigt scorede imod for Lyngby, sidst han var på besøg.

