AC Horsens v. Vejle B: Arvefjendeopgøret vender tilbage

Det er 100. gang de to klubber mødes.

Det er to år siden, de sidst krydsede klinger.

Men fredag genopstår ét af de mest traditionsrige arvefjendeopgør i dansk fodbold, når AC Horsens tager imod Vejle Boldklub i Superligaen.

Den største kamp af alle

Søren Jochumsen har spillet 524 kampe for AC Horsens. Her sætter han ord på betydningen af kampene mod Vejle.

Og fodboldkampene mellem de to byer, der ligger blot en halv times kørsel fra hinanden, er helt unikke.

Søren Jochumsen har med 524 optrædener rekorden for flest kampe for AC Horsens, og for ham er der ingen tvivl. Opgørene mod Vejle Boldklub er de største, der findes.

- Det er den største kamp i sæsonen. Det er muligt, at nogle af spillerne tænker, det er sjovere at møde Brøndby eller FC København, men lokalt set, der er Vejle-kampene de største.

Når man kommer fra byen, så har man kendt den rivalisering, siden man startede med at spille fodbold. Søren Jochumsen, 524 kampe for AC Horsens

Eks-keeperen er født i Horsens og tilbragte hele sin 18 år lange karriere i buret for De Gule, og derfor har han fået betydningen af Vejle-kampene ind med modermælken.

- Når man kommer fra byen, så har man kendt den rivalisering, siden man startede med at spille fodbold. Jeg har selv en far, der spillede tilbage i 60'erne, og som kunne berette om de legendariske kampe der har været mod Vejle gennem tiden.

- Så for mig var det meget stort, da vi begyndte at møde Vejle. De var jo i den bedste rækker i flere år, så vi måtte vente nogle år med at møde dem, men da først lokalopgørene, de kom til, det var helt specielle kampe, lyder det fra kamprekordindehaveren, der i øvrigt har scoret flere gange på straffespark mod de rødblusede rivaler.

Sætter kryds i kalenderen

Thomas Kortegaard er en af de få nutidige AC Horsens-spillere, der har spillet mod Vejle. Derfor sørger han for at holdkammeraterne også forstår vigtigheden af rivalopgørene.

Blandt de spillere, der i dag er at finde i AC Horsens-truppen, er det de færreste, der har mødt Vejle iført den gule trøje. En undtagelse er dog Thomas Kortegaard, der er i gang med sin 11. sæson i klubben.

Og han har ikke glemt det specielle forhold til fredagens modstander.

- Når vi er i samme liga som Vejle, så bliver der kigget på kampprogrammet, når det kommer, for at se, hvornår vi skal møde Vejle både hjemme og ude, siger Thomas Kortegaard.

Det er ikke bare en kamp, som når vi møder GF, der også ligger tæt på. Det er noget helt særligt, når vi skal spille mod Vejle. Thomas Kortegaard, 297 kampe for AC Horsens

Den rutinerede back har sørget for at minde de spillere, der måske ikke var klar over det, om, hvor vigtig kampen egentlig er for byen.

- Jeg har også fortalt gutterne, at det ikke bare er en kamp, som når vi møder GF, som også ligger tæt på. Det er noget helt særligt, når vi skal spille mod Vejle.

- Hvis man går uden for kridtstregerne, så betyder det rigtig meget for de mennesker, der står på lægterne. Og det kan vi i hvert fald mærke hernede, at der bliver gået op i det, fortæller Thomas Kortegaard.

Tommy Poulsen har fulgt både AC Horsens og Vejle Boldklub i en menneskealder. Her fortæller han om nogle af de legendariske opgør, blandt andet 5-4-kampen fra 1967, og om udviklingen i rivalopgørene.