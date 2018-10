AC Horsens sender 2. divisionshold ud af pokalen

AC Horsens spillede sig onsdag videre fra tredje runde af den danske pokalturnering i fodbold.

Det skete, da superligaklubben på udebane slog Middelfart, der i øjeblikket topper 2. divisions gruppe to, med 3-0.

Sejren blev grundlagt i slutningen af første halvleg. Her åbnede udeholdet scoringen efter 35 minutter, da Lasse Kryger headede bolden i mål til 1-0.

Læs også Horsens-træner: 0-4 mod OB er en katastrofe

Blot syv minutter senere fordoblede Mads Juel Andersen jydernes føring. Et indlæg fra norske Sivert Nilsen blev headet på træværket af Mikkel Qvist, hvorefter Juel Andersen fulgte op og sparkede bolden i mål til pausestillingen 2-0.

Med cirka ti minutter tilbage af kampen slog Horsens det sidste søm i fynboernes kiste.

Igen var det Lasse Kryger, der stod for målet, da han på et straffespark, der blev dømt, efter at Sebastian Avanzini blev nedlagt i feltet, gjorde det til 3-0 og lukkede kampen.

Læs også Horsens tildeler Brøndby tredje liganederlag på stribe

Med sejren er AC Horsens klar til ottendedelsfinalerne i pokalturneringen.