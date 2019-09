AC Horsens henter tidligere AaB'er

En lang række gode præstationer for AaB betød for et år siden, at Jannik Pohl blev hentet til hollandske Groningen.

Her er det dog ikke blevet til den ønskede mængde spilletid, og derfor går turen nu hjem til Danmark, hvor AC Horsens har hentet ham på en lejeaftale, der gælder for resten af efteråret - og med en indbygget købsoption.

Det oplyser AC Horsens i en pressemeddelelse.

- Aftalen med Jannik Pohl fuldender vores transfervindue, for vi har nået de mål, vi havde håbet på og drømte om. Jeg talte med Jannik Pohl for første gang for halvanden måned siden, og jeg er ikke i tvivl om, at han bliver en gevinst for os, men i første omgang skal han finde formen igen efter en lang periode, hvor han ikke har spillet. Han skal i kamp allerede på onsdag, når vi spiller pokalkamp, og så skal han bare bygge på derfra, fortæller Bo Henriksen i klubbens pressemeddelelse.

Jagter spilletid

Den manglende spilletid er den drivende faktor for angriberens skifte.

- Jeg er nået til et punkt, hvor jeg skal have spilletid, og det tror jeg på, at jeg kan få i AC Horsens, hvor jeg passer godt ind med mine kvaliteter. AC Horsens har bygget et spændende hold op, og jeg glæder mig til at spille under Bo Henriksen, som jeg rigtig godt kan lide.

- Ventetiden har været lang, men det har i sidste ende været det hele værd, for jeg har fået det, jeg søgte, og mavefornemmelsen er rigtig god. Når folk snakker om AC Horsens, så har de været glade for at være i klubben, og de arbejder efter fine værdier, som passer godt til mig, fortæller Jannik Pohl.

Jannik Pohl var i januar 2018 en del af Åge Hareides ligalandsholdstrup, hvor det blev til to optrædender i rødt og hvidt.