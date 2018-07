AC Horsens forlænger med midtbane-profil

Bjarke Jacobsen er en af de mange spillere, som AC Horsens-manager Bo Henriksen har hevet op fra de lavere rækker og gjort til en profil i Superligaen. Nu forlænger klubben med midtbanespilleren.

Han har nogle helt særlige forudsætninger med bolden og er en af de teknisk mest begavede spillere, jeg har set længe. Bo Henriksen, manager

For et lille års tid siden skiftede han til den østjyske klub fra Vendsyssel, og er blevet en nøglespiller hos De Gule.

- Først og fremmest er det fuldt fortjent, at Bjarke har fået forlænget sin kontrakt, for han har taget nogle store spring det seneste års tid, og han er blevet en kæmpe profil hos os og i Superligaen generelt. Han har nogle helt særlige forudsætninger med bolden og er en af de teknisk mest begavede spillere, jeg har set længe, og derudover har han et stort hjerte, siger manager Bo Henriksen om forlængelsen.

Kan tage det næste skridt

- Der er stadig småting, der skal blive endnu bedre, og det glæder vi os til at arbejde med, men han har et stort potentiale og er en spiller, vi gerne vil bygge op omkring, for vi stoler på ham og tror på, at han kan tage det næste skridt, fortsætter han.

Bjarke Jacobsen er glad for at være i Horsens og ser frem til flere år i klubben.

- Jeg har det rigtig godt i AC Horsens, hvor jeg synes, der er en god plan for mig og klubben, så det er en god pakkeløsning for mig, og derfor vil jeg meget gerne fortsætte i AC Horsens. Personligt er ambitionen at blive en større profil end hidtil, og på holdets vegne gælder det om at fortsætte den gode udvikling. Vi har en spændende og talentfuld trup, lyder det fra spilleren.

I første runde af dette års Superliga udmærkede Bjarke Jacobsen sig ved at score 0-2 målet mod FC København i Parken. En kamp som Horsens vandt 1-2.