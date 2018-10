AC Horsens forlænger med Matej Delač

Kroatiske Matej Delač bliver i det horsensianske længe endnu. AC Horsens har nemlig forlænget kontrakten, således at samarbejdet fortsætter helt til sommeren 2023.

Matej Delač kom til klubben tidligere i år, hvor han skulle udfylde nogle store sko, der har tilhørt Jesse Joronen, der blev solgt til FC København. Det har dog ikke vist sig som et problem for kroaten, der har gjort et glimrende stykke arbejde for AC Horsens.

Jeg er glad for klubben, holdkammeraterne og trænerteamet, så jeg er glad for, at klubben tilbød mig en kontraktforlængelse. Det er en god aftale for begge parter. Matej Delač, Målmand for AC Horsens

Derfor glæder manager Bo Henriksen sig da også over, at Matej Delač nu har skrevet under og forlænget sit ophold med fem år.

- Vi synes, vi har fundet en rigtig spændende og dygtig målmand, som i de første 10 kampe for klubben har vist, at han kan gøre en forskel. Udover at han er en fremragende målmand, så er han et fantastisk menneske, der er meget ærgerrig, og efter mange år i Chelsea vil han gerne have en stabil periode i sit fodboldliv. Vi er lykkelige for at lave en lang aftale med Matej, for vi vil gerne have kontinuitet og kvalitet på så afgørende en position som målmandsposten, og vi håber, han bliver her i mange år, men vi ved også, at han på et tidspunkt kan blive så dygtig, at han bliver attraktiv for større klubber, fortæller Bo Henriksen i en pressemeddelelse.

Matej Delač er blevet glad for klubben og holdkammeraterne, efter han kom til klubben i sommer. Foto: Liselotte Sabroe

Den 26-årige målmand er desuden faldet godt på plads i den horsensianske klub.

- Jeg er blevet lejet ud mange gange gennem min tid i Chelsea, og jeg har brug for en stabil periode i en klub for at fortsætte min udvikling, og det kan jeg få i AC Horsens, hvor jeg er nummer 1. Jeg er glad for klubben, holdkammeraterne og trænerteamet, så jeg er glad for, at klubben tilbød mig en kontraktforlængelse. Det er en god aftale for begge parter, lyder det fra Matej Delač.