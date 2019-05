AC Horsens-duo om skæbnekampe: Skal huske at nyde det

Stemningen på Langmarksvej i Horsens var selvsagt god, da AC Horsens-spillerne mandag formiddag mødte ind til en let omgang restitutionstræning oven på søndagens 1-0-sejr i Hjørring.

Det var holdets første sejr siden 17. februar, og en sejr, der ikke mindst betød et fornemt udgangspunkt i nedrykningsdysten mod Vendsyssel.

- Man kan godt mærke, vi er glade for sejren. Der endelig kom. Folk er jo bare positive, giver hinanden hånden, roser hinanden. Det er bare noget andet, når man vinder, siger Rune Frantsen.

Hør hele interviewet her, hvor de to også fortæller om deres makkerskab oppe foran, om presset og om, hvordan de griber favoritrollen an frem mod returopgøret på søndag.

Nogle fede kampe

Rune Frantsen var for to sæsoner siden selv med i de nervepirrende kampe om liv eller død i Superligaen. Dengang spillede han for Vendsyssel, der kæmpede for sin første oprykning. Og modstanderen var netop AC Horsens.

- Der var noget mentalt i at man kommer som 1. divisionshold, og har mere at vinde. Det er den oplevelse, jeg husker fra dengang. Dengang var der alt at vinde. Det kunne være så fedt at prøve kræfter med Superligaen. Nu er der mere at tabe, fortæller den alsidige spiller, der ikke lader presset tage overhånd.

- Selvom det kan være nervepirrende og hårdt, og man virkelig kan blive presset mentalt, så skal man også huske, at det er det, vi som fodboldspillere godt kan lide. At der er noget på spil, når man står derinde. Så jeg prøver at sige, at jeg også skal nyde det.

Skipperligaen havde trukket de to spydspidser ud på banen, hvor slaget skal stå på søndag.

Forløsende mål - og sejr!

Rune Frantsen spiller normalt back, men har i de seneste kampe spillet helt i front sammen med Nicolai Brock-Madsen.

Den tidligere Randers-spiller blev matchvinder mod Vendsyssel med sit første mål for klubben.

- Det er jo endnu federe at vinde sådan nogle kampe, end det er at vinde en lidt ligegyldig kamp om at ende som nummer otte eller ni. Det betyder noget, men det er så også derfor, man håber, man trækker sig sejrsrigt ud, fortæller Nicolai Brock-Madsen.

- Det var mega dejligt og forløsende for os at få scoret et mål og vinde igen. Ikke bare det med at score, men at vinde, det giver helt sikkert noget, fortæller søndagens matchvinder.

Kampen mellem AC Horsens og Vendsyssel spilles søndag klokken 18 - her inviterer AC Horsens i øvrigt til gratis fodbold på CASA Arena.