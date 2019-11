Absurd situation: Brandbiler og ambulancer blitzes under udrykning

Når brandvæsenet drøner ud for at slukke brande, bliver de blitzet af stærekasserne på Grenåvej i Aarhus. Det samme gør ambulancerne. Hver gang skal der bruges tid på at dokumentere, at det var en nødvendig udrykning.

Det tager mellem 45 minutter og to timer at få dokumentationsgrundlaget på plads efterfølgende, så vi kan overbevise Rigspolitiet om, at vi skal have annulleret bøden. Kasper Sønderdahl, direktør, Østjyllands Brandvæsen

Spild af ressourcer, lyder kritikken fra Østjyllands Brandvæsen og Region Midtjylland.

- Lige nu har vi en indsatsleder, som står til et klip i kørekortet og et bødeforlæg, som han selvfølgelig ikke skal have, fordi det var helt retmæssigt, at han kørte for hurtigt ud på en opgave, hvor der var brand, siger direktør for Østjyllands Brandvæsen, Kasper Sønderdahl, til TV2 ØSTJYLLAND.

10 sager om ugen

Stærekasserne er desværre indrettet sådan, at de ikke kan skelne mellem udrykningskøretøjer og andre bilister, så ambulancer og brandbiler bliver helt automatisk blitzet. Og så sendes der en hilsen fra Rigspolitiet.

Hos Region Midtjyllands præhospitale enhed lander der 10 sager om ugen om hastighedsovertrædelser på chefens bord, hvilket der ikke gjorde før stærekasserne.

- I fotovognene sad der jo mennesker. Nu får vi automatisk et bødeforlæg med et billede af en nummerplade og en person. Så skal vi finde frem til, at det var den bil, og der kørte den med udrykning, forklarer lægefaglig direktør hos præhospitalet, Per Sabro Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Spild af ressourcer

For både brandvæsenet og præhospitalet tager dokumentationen tid. En tid der kunne være brugt langt bedre på anden vis.

Det skal være en løsning, der passer ind. Sådan så man undgår at få en bøde, når man kører udrykningskørsel, men kan få en, når man ikke gør Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter

- Det tager mellem 45 minutter og to timer at få dokumentationsgrundlaget på plads efterfølgende, så vi kan overbevise Rigspolitiet om, at vi skal have annulleret bøden. Det er simpelthen spild af ressourcer, mener Kasper Sønderdahl.

Over hele landet opleves problemet, og det ærgrer Danske Beredskaber, som tidligere har gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i de mange bøder.

Leder efter den rigtige løsning

- Det er en helt absurd situation, vi er havnet i, og jeg har meget svært ved at forstå, at der endnu ikke er fundet en løsning på problemet, siger sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard, i en pressemeddelelse.

Fra Rigspolitiet lyder det, at der er en løsning på vej. Man har bare indtil nu ikke kunnet finde den helt rigtige.

- Vi arbejder med flere forskellige løsningsforslag, men det skal være en løsning, der passer ind. Sådan så man undgår at få en bøde, når man kører udrykningskørsel, men kan få en, når man ikke gør, siger politiassistent hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Christian Berthelsen.

Der findes 20 stærekasser på 11 placeringer i Danmark. To af dem står i Østjylland på Grenåvej i Aarhus.