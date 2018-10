Aarhusianske gadelamper udskiftes i kampen for miljøet

- Vi mangler kun 1000, så det er blevet til lidt, lyder det fra Søren Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND. Han er lærling hos forsyningsselskabet Eniig A/S, og lige nu i fuld gang med at udskifte pærerne i alle gadelamperne i Aarhus midtby.

For tre år siden gik projektet igang. 29.000 pærer i de aarhusianske gadelamper skulle udskiftes med LED-pærer i kampen for større CO2-neutralitet i Aarhus Kommune. Og nu er den sidste hånd på værket næsten lagt.

Søren Sørensen i fuld gang med at skifte pærerne i gadelamperne i Rådhusparken i Aarhus midtby.

- Så mangler vi kun 999, lyder det fra Søren Sørensen efter endnu en pære er skruet fast.

Stor gevinst ved at udskifte pærerne

Projektet er en del af Aarhus Kommunes vision om at blive CO2-neutral i 2030.

- Der er både energibesparelsen, som er meget bedre for miljøet, og så får vi en stor CO2-reduktion, fordi vi bruger mindre strøm simpelthen, forklarer Peter Ryberg Neess, der er teamleder hos Lys og Trafikledelse hos Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er den måde, man laver en væsentlig bedre lyskvalitet, men også har en ganske stor energibesparelse. Klaus Hindbo, projektleder, Enig A/S

Der er nemlig betydelig forskel på, hvor meget en gadelampe påvirker miljøet. Det anses at de nye LED-pærer kan give et fald i elforbruget på 30 procent. Det svarer til 1.500 husstandes årlige elforbrug.

- Det er den måde, man laver en væsentlig bedre lyskvalitet, men også har en ganske stor energibesparelse, siger Klaus Hindbo, der er projektleder hos virksomheden Eniig A/S, der er har stået for udskiftningen af pærerne de sidste tre år.

En god investering

Med den nye LED-teknologi bliver pærerne fremover dæmpet i nattetimerne frem for den nuværende løsning, hvor man slukker hver anden gadelampe. Det kommer til at betyde større tryghed og øget sikkerhed i trafikken for borgerne.

Og selvom det har været dyrt for Aarhus Kommune, så kommer det ikke til at koste borgerne en krone.

Peter Ryberg Neess fra Aarhus Kommune er begejret for de nye pærer.

- De 150 millioner kroner, som projektet har kostet samlet set, det er faktisk betalt af den besparelser, der er på elregningen henover de næste 18 år, lyder det fra Peter Ryberg Neess fra Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune forventer, at de sidste LED-lys vil være på plads inden nytår.

