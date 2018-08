Aarhusiansk rederi solgt udlandet

De to danske fyre Peter Bohnsen og Tonny D. Paulsen grundlagde i 1977 et rederi med hovedsæde i Aarhus, som nu er blevet opkøbt for 4,9 milliarder kroner.

Det var kapitalfonden Nordic Capital, som solgte rederiet til opkøberne fra Dubai, skriver Ritzau. Salgsprisen på 660 millioner euro eller 4,9 milliarder kroner giver Nordic Capital en pæn profit, da Unifeeder blev købt for tre milliarder kroner i 2013.

Ifølge en pressemeddelelse er det en af verdens største havneoperatører DP World med base i Dubai, som har købt Unifeeder .

- Vi er glade for at blive en del af DP World Group, skriver administrerende direktør i Unifeeder Jesper Kristensen i en pressemeddelelse.

36.000 ansatte

Unifeeder har en række mindre containerskibe, der fragter containere til og fra store havne.

DP World er en af verdens største havneoperatører og ejer 78 havne verden over. Selskabet er i 103 lande og har 36.000 ansatte, skriver operatøren på sin hjemmeside.

Selskabet er resultatet af en fusion mellem Dupai Ports Authority og Dubai Ports International i 2005. Siden da har DP World udvidet støt.