Aarhusiansk hospitalsfysiker modtager pris for kræftforskning

Hospitalsfysiker og kræftforsker, Thomas Ravkilde, modtager Ung Fysiker-prisen 2018 på 10.000 kr. Thomas Ravkilde er fra Stjær nær Aarhus, og han modtager prisen for sit forskningsarbejde inden for emnet strålebehandling af bevægelige tumorer.

- Teknologien kan give en mere præcis strålebehandling. Den kan være med til at give patienten en bedre behandling og mindske bivirkningerne. Det er en bedre og mere skånsom behandling, fortæller Klaus Seiersen, der er formand for Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF).

Og Thomas Ravkilde er meget glad for at have modtaget prisen.

- Jeg er vældig glad og beæret over at have vundet prisen, fortæller han.

Prisen er blevet uddelt af DSMF, som er imponeret over Thomas Ravkildes arbejde.

Thomas har udført et imponerende stykke arbejde inden for et forskningsområde med stor international bevågenhed, hvilket er med til at placere dansk strålebehandling i den absolutte verdensklasse. Klaus Seiersen, formand for Dansk Selskab for Medicinsk Fysik.

Thomas Ravkilde

Første behandling med den nye metode

I juni 2018 behandlede Aarhus Universitetshospital for første gang i verden efter den nye metode.

- Det er vigtigt at give en så nøjagtig stråledosis som muligt. Det er den teknologi, som Thomas har udviklet, et godt redskab til, fortæller Klaus Seiersen.

Det er ikke en metode, der er benyttes dagligt endnu. Den skal først anvendes og afprøves i bestemte rammer.

- Jeg vil tro, at man indenfor et år eller to vil kunne implementere og bruge metoden på sygehusene, fortæller Thomas Ravkilde.

Prisen gives uddeles til en nyuddannet hospitalsfysiker på baggrund af det videnskabelige forskningsarbejde, der er udført i forbindelse med uddannelsen. Klaus Seiersen har været med til at vurdere de tre udvalgte forskningsprojekter.

- Formålet er at motivere og belønne dem for at lave et forskningsarbejde. Det er med til at understøtte, at man gør en god indsats, fortæller han.

