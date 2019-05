Aarhusiansk ægtepar har over 600 valgplakater i garagen

80.000 valgfoldere, 600 valgplakater og over 800 røde roser.

Der er tætpakket i garagen hos ægteparret Elly Tophøj og Hans Sig i det vestlige Aarhus.

De sidste tyve år har deres garage fungeret som et lager til meget af det merchandise, som Socialdemokratiet bruger under valgkampen.

- Det er tilfredsstillende. Vi sidder ikke bare i sofaen og ser på, mens vi håber, at Socialdemokratiet vinder den her gang. Nogen skal også gøre noget for det, siger Elly Tophøj, der er frivillig under valgkampen for Socialdemokratiet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Garagen har været propfyldt de seneste par måneder med valgplakater, og på lørdag skal Hans Sig også selv hjælpe med at sætte dem op.

Valgplakaterne står klar, så de kan blive hængt op i løbet af lørdagen.

- Der kommer folk og henter plakater, de kører ud med, men vi skal også selv ud og hænge plakater op. Jeg skulle gerne selv kunne nå at hænge halvdelen op, jeg har jo nogle års erfaring, siger Hans Sig, der er frivillig under valgkampen for Socialdemokratiet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Da valgkampen tirsdag blev skudt i gang, fik de for alvor travlt inde bag de gule mursten i garagen.

Under valgkampen ordner Elly Tophøj og Hans Sig ugentlig over 800 røde roser, så de østjyske folketingskandidater kan dele dem ud til vælgerne på gader og stræder i løbet af de næste fire uger.

Stopper ikke foreløbigt

Der er nok at se til under valgkampen for det aarhusianske ægtepar.

Elly bliver kun 82 år næste gang, så vi kan da sagtens blive ved nogle år endnu. Hans Sig, frivillig for Socialdemokratiet.

Udover at lægge garage til de mange valgplakater, så arbejder de også på højtryk for at kunne nå at hjælpe så meget som muligt.

Derfor er det godt, at der ikke er valg hvert eneste år.

- Nu går der fire år i mellem, at vi skal ud og hænge folketingsvalgplakater op, så vi kan samle lidt kræfter til det, siger Hans Sig.

Selvom der er nok at se til, så har ægteparret ikke overvejet at stoppe med at hjælpe lige foreløbigt.

- Elly bliver kun 82 år næste gang, så vi kan da sagtens blive ved nogle år endnu, siger Hans Sig.

Ægteparret stiller også deres garage til rådighed, når der er kommunalvalg.