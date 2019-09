Aarhusianernes drikkevand får nyt hjem

Naboer til væddeløbsbanen i Aarhus må for tiden lægge øre til heftig maskinaktivitet. Årsagen er ikke nybyggeri, men det modsatte - nemlig nedrivning og bortkørsel af tusindvis af kvadratmeter beton.

Det skyldes, at en stor, gammel og underjordisk drikkevandsbeholder med plads til 5.000 kubikmeter vand skal udskiftes.

Nedrivningsarbejdet er i fuld gang i området tæt på væddeløbsbanen i det sydlige Aarhus.

- Vi nedbryder det gamle anlæg, og for at det kan ske, har vi gravet en masse jord af. Det støver og larmer lidt. Den er gammel, og det er en måde at opbevare vand på, som ikke lever op til de standarder, vi har i dag, siger Kristian Lindholdt Hansen, der er projektleder ved Aarhus Vand.

Udskiftning sker ubemærket

I stedet for de gamle vandbeholdere skal der nu laves en ny beholder af rør, som skal levere vand til hele Aarhus Midtby.

Mens nedrivningsarbejdet står på her, holdes driften i gang af en beholder magen til.

- Forbrugeren kan ikke mærke det i dagligdagen, men de får en øget sikkerhed og en tryghed i, at vandkvaliteten er i ypperste fokus, Rasmus Kofoed, der er byggeleder ved Arkil.

Klar til foråret

Og det kommer nok til at vare lidt endnu, før larmen og støvet helt har lagt sig i området, da der endnu venter meget arbejdet forude. De nye rør forventes taget i brug til april næste år.

- Vi skal forny os, og vi skal hele tiden blive bedre i den danske vandforsyning, og det her bliver forhåbentligt state of the art, siger Kristian Lindholdt Hansen.

