Taget på fersk gerning: Dømt for indsmugling af 200 kg hash

En lastbil fyldt med 300 kg hash og 11 kg kokain blev den 15. december sidste år parkeret ved en ejendom nær Solbjerg.

En hollandsk chauffør kørte lastbilen, og her var tre mænd klar til at læsse de ulovlige stoffer af. Da de i alt fire mænd læssede stofferne af var betjente fra Særlig Efterforskning Vest og Østjyllands Politi klar.

Fredag blev den hollandske chauffør idømt ni års fængsel for indsmugling af de 300 kg hash og 11 kg kokain, som politiet fandt i lastbilen.

Der var i alt 300 kg hash med lastbilen. Foto: Esben Salling - Scanpix

Retten besluttede at lastbilen, sættevognen og narkotikaen samt et større kontantbeløb skulle konfiskeres fra de tiltalte.

- Chaufføren er fundet skyldig i kokaindelen og hash. Den ene mand er frifundet, og de to andre i dele af hashtilførslen, siger anklager Signe Gråkjær til TV2 ØSTJYLLAND.

To mænd fra Aarhus-området på 25 og 28 år, som var med til at aflæsse stofferne, blev idømt henholdsvis et år og ni måneders fængsel, og to år og tre måneders fængsel.

De blev dømt for at have modtaget 200 kg hash fra lastbilen.

- Det retten lagde til grund, var, at man ikke med 100 procent sikkerhed kunne sige, at kokainen skulle afleveres på adressen. Derfor kunne man heller ikke sige, at de to skulle være aftager af kokainen, fortæller Signe Gråkjær, anklager i Særlig Efterforskning Vest.

En fjerde 34-årig mand var også tiltalt, men han blev frifundet, da retten ikke fandt det bevist, at han havde deltaget i modtagelsen af de 300 kg hash og 11 kg kokain.

Anklager Signe Gråkjær er tilfreds med dommen, selvom de havde gået efter at få dem alle sammen dømt for de 300 kg hash og 11 kg kokain.

- Det tager vi til efterretning, men vi er tilfreds med dommen, siger Signe Gråkjær.

Hun er desuden meget tilfreds med, at stofferne ikke er havnet på gaden.

De to mænd fra Aarhus-området modtog dommen, imens den hollandske chauffør har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke den. Den sidste frifundne mand er blevet løsladt.