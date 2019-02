Aarhus Universitetshospital har brudt loven over for 1800 patienter

1800 patienter, som er blevet henvist til operation på Aarhus Universitetshospital, er ikke blevet oplyst om en operationstid eller om deres rettigheder.

Læs også Flere enmandsstuer og barselspladser

Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

Vi har haft den tro, at det foregik, som det skulle. Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital

- I stedet for at sende et brev med en tid om 6 eller 12 måneder senere, så har man snakket med patienterne og lavet en liste, fordi der med jævne mellemrum kommer huller på grund af aflyste operationer. Det er en forklaring. Det er ikke en undskyldning. Vi kunne jo sagtens have sendt brevet alligevel, siger Poul Blaabjerg, der er hospitalsdirektør, til TV2 ØSTJYLLAND.

Patienterne er altså blevet indkaldt hen ad vejen, efterhånden som der er opstået ledige operationstider.

I grafikken her kan man se, hvor mange operationer der er blevet aflyst på Aarhus Universitetshospital.

Fremgangsmåden er i strid med Sundhedsloven, og hospitalets praksis har højst sandsynligt medført længere ventetid for en række patienter.

- Konsekvensen har været, at de ikke har fået et tilbud om behandling på et andet sygehus end AUH. Det kan betyde, at de kunne have fået en hurtigere behandling et andet sted, og det er ærgerligt, hvis det har ramt livskvaliteten for nogle patienter. Det er der ikke rigtig nogen undskyldning for, siger Poul Blaabjerg.

Ingen sammenhæng med tidligere udfordringer

Hospitalet havde i efteråret en massiv stigning af aflyste operationer, der blandt andet skyldtes problemer med at sterilisere operationsinstrumenterne hurtigt nok til at følge med.

Therese Olssons datter fik aflyst sin hofteoperation til stor frustration.

01:25 VIDEO: Den 3. december besøgte vi Therese Olsson, som er en af dem, der har fået aflyst en operation på Aarhus Universitetshospital. Luk video

- Jeg troede, det var en joke, at der var en, der lavede sjov med mig. Jeg blev rigtig ked af det. Jeg fik bare at vide, at de havde aflyst, og at de ikke kunne fortælle mig mere om, hvornår vi fik noget at vide, eller hvad vi så skulle gøre, sagde Therese Olsson dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det er altså ikke nødvendigvis de samme patienter, der ikke har fået overholdt deres rettigheder.

- Der er ikke nogen sammenhæng den vej rundt. Det er ikke en praksis, der er opstået i forbindelse med flytning. Vi har ikke kendskab til, hvornår den praksis er indført, men det har stået på i længere tid, siger hospitalsdirektøren til TV2 ØSTJYLLAND.

De 1800 patienter, det drejer sig om, vil ifølge hospitalet blive booket inden for to uger.

Læs også Derfor er kontroversielle bånd på gravsten fjernet

- Jeg har ikke vidst, at der var sådan nogle lister. Vi har haft den tro, at det foregik, som det skulle. Det er en praksis, der har været på de enkelte afdelinger. Jeg synes, det er ærgerligt, fordi intentionen har været at gøre noget godt, men vi skal have en praksis, der følger loven, siger Poul Blaabjerg.