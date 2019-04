Aarhus Universitetshospital åbner 179 nye parkeringspladser

Der har længe været al for stor trængsel på parkeringspladserne omkring Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Derfor gør hospitalet det nemmere for patienter at finde en parkeringsplads.

Fra den 2. april bliver 179 parkeringspladser lavet, så de er forbeholdt patienter, hvor de tidligere har været optaget af medarbejdere.

Vi har vurderet, at det er bedre, at personalet får lov at gå lidt ekstra, end at patienter skal gøre det. Lisbeth Kallestrup, programchef for patientinvolvering på Aarhus Universitetshospital

Det drejer sig om parkeringspladsen P7, der ligger ved den sydlige del af hospitalet mellem indgang D og E.

Planen er, at det skal give kortere vej til indgangen for de mange patienter. Og det har altså været længe ventet.

Det fortæller Lisbeth Kallestrup, der er programchef for patientinvolvering på Aarhus Universitetshospital.

- Vi har hørt fra både patienter, pårørende og personale, at det har været nødvendigt med flere pladser. De er simpelthen kommet for sent til deres aftaler, fordi de ikke har fundet en parkeringsplads i tide, siger hun.

Medarbejdere får andre pladser

At parkeringspladserne ved P7 i fremtiden skal bruges af patienter betyder, at medarbejderne skal finde et andet sted at parkere.

Men den udfordring har hospitalet også fundet en løsning på. En ny parkeringsplads med 60 pladser til medarbejdere åbner nemlig også den 2. april ved hospitalets sydlige indgang.

- Der er parkeringspladser længere væk fra indgangen, som personalet kan bruge. Vi har vurderet, at det er bedre, at personalet får lov at gå lidt ekstra, end at patienter skal gøre det, siger Lisbeth Kallestrup.

Her ses et kort over parkeringspladserne på hospitalet. Det er på området P7, at der er blevet gjort bedre plads til patientparkering. Foto: Aarhus Universitetshospital

Allerede på den første dag kan hun Lisbeth Kallestrup se, at der er succes med de nye pladser.

- Jeg har været ude at kigge på parkeringspladsen, og jeg kan se, at der er ledige pladser til biler, siger hun.

I begyndelsen af juni vil Aarhus Universitetshospital åbne yderligere 80 nye parkeringspladser ved indgang C.