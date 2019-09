Aarhus Universitet trækker omstridt oksekødsrapport tilbage

Aarhus Universitet trækker omstridt rapport om oksekøds klimabelastning tilbage.

Det begrundes med, at den ikke lever op til universitetets standarder for armslængde og uafhængig forskning.

Det oplyser Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på Aarhus Universitet, der står bag rapporten.

Rapporten om oksekød er blandt andet blevet kritiseret for at sammenligne klimabelastningen for en hel pulje af produkter - øl, vin, slik, kaffe, te, sodavand og andre søde sager - med dansk produceret oksekød alene.

Beslutningen kommer, efter at Information har afdækket, at Landbrug & Fødevarer har skrevet afsnit i rapporten og påvirket en pressemeddelelse om resultaterne.

Ikke efter bogen

Niels Halberg, der er direktør for DCA på Aarhus Universitet, erkender, at det er ikke er efter bogen, at en interesseorganisation indgår i arbejdet på den måde.

Det lever ikke op til de standarder, universitetet har omkring uafhængig forskning samt god forskningsskik. Niels Halberg, direktør for DCA, Aarhus Universitet

- Det lever ikke op til de standarder, universitetet har omkring uafhængig forskning samt god forskningsskik – og forskningsformidling, og vi har derfor valgt at trække rapporten tilbage.

- Vi kan ikke leve med at sådanne forhold skaber tvivl i offentligheden om universitetets integritet, og der vil nu blive strammet op på procedurerne, siger Niels Halberg i en pressemeddelelse.

Konsekvenser for landbruget

Sagen har også fået konsekvenser i en af landets største og mest magtfulde lobbyorganisationer.

Vores indblanding i projektet har miskrediteret forskernes resultater. Det kan vi ikke være tjent med. Morten Høyer, direktør for Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er gået over grænsen og tilbagebetaler derfor nu de 455.000 kroner, som interesseorganisationen havde fået af Kvægafgiftsfonden til at lave den omstridte rapport om oksekøds miljø- og klimabelastning.

Det har direktør for Landbrug & Fødevarer Morten Høyer udtalt i en skriftlig kommentar til Information.

- Vi kan se, at vi ikke har overholdt god skik for samarbejde med universiteter, som vi burde have gjort. Vi er gået for langt, og vores indblanding i projektet har miskrediteret forskernes resultater. Det kan vi ikke være tjent med. Derfor vælger vi at betale det anvendte beløb tilbage til den fond, der har bevilliget os pengene, skriver Morten Høyer til Information.

Han oplyser, at interesseorganisationen ud over at refundere fondsmidlerne også har besluttet at skærpe interne procedurer for forskningssamarbejder.

- Vi er en organisation, der laver innovation, udvikling, sygdomsforebyggelse og meget andet, så fødevareerhvervet kan udvikle sig. Men vi er også en interesseorganisation. I denne sag har vi fået blandt kasketterne sammen, og derfor har vi besluttet, at fremover må politiske medarbejdere ikke deltage i forskningsprojekter med universiteterne, skriver Morten Høyer til Information.

Hos Landbrug & Fødevarer vil man nu sætte gang i en undersøgelse af, om interesseorganisationen ved tidligere projekter har haft for stor indflydelse på universitetsforskeres arbejde.