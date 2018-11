Aarhus Teaters nye scene er genåbnet - nu som en af Europas mest moderne

I seks måneder er der blevet hamret, malet og skruet.

Aarhus Teaters Store Scene har nemlig været igennem en omfattende ombygning.

Dem, som virkelig har forstand på teater, vil sige, at det, som vi står med nu, er en af Europas teknisk set mest moderne scener. Allan Aagaard, direktør, Aarhus Teater.

Men nu står den færdig, og mandag blev den ny-renoverede scene indviet.

Det er ikke hvilken som helst scene, som Aarhus Teater nu står med.

Et billede fra forestillingen Den Uendelige Historie.

- Dem, som virkelig har forstand på teater, vil sige, at det, som vi står med nu, er en af Europas teknisk set mest moderne scener. Vi er heldige, at vi på den måde er fremtidssikrede et godt stykke ud i fremtiden, siger Allan Aagaard, der er direktør på Aarhus Teater, til TV2 ØSTJYLLAND.

Smartere teknologi giver en helt nyt teateroplevelse

Hele fornyelsen, der også omfatter en ny orkestergrav, har kostet 57 millioner kroner. Heraf er 50 millioner kroner doneret af Hermann Sallings Fond. Og det er den nye teknik, som har gjort at Aarhus Teater er rykket op i eliten.

- Der er ikke mange sceneskift, hvor vi har behov for at slukke lyset ned, imens vi skifter. Vi gør ligesom noget ud af det, og viser transformationen sådan at publikum også får den med og ser at scenen forandrer sig for øjnene af dem, siger Benjamin la Cour, der er en af scenograferne på Aarhus Teater, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er blandt andet blevet installeret 36 motoriserede scenetræk i scenetårnet og lavet en drejescene. Og det betyder, at det er muligt at lave forestillingerne på nye måder.

- Drejescenen er todelt. Så der er en ring og en cirkel, og de kører så i hver deres retning og ender sammen. På den måde kan vi snyde andre kulisser ind bagved, og når de så kører fra hinanden igen, så står der et nyt element, forklarer Benjamin la Cour og fortsætter:

- Det skønne her er, at der ikke er langt fra ønske til virkelighed, og det er især alt den nye teknik, der gør det muligt.