Aarhus Teater er en succes – bedste billetsalg i 14 år

Aarhusianerne har i den grad fået øjnene op for Aarhus Teater.

I sæsonen 17/18 har teateret haft et rekordstort publikumsantal på 117.000. Det er det bedste i 14 år og endda flere tusinde mere end den vellykkede, foregående sæson, der nød godt af kulturhovedstaden.

- Det er skønt og dejligt, at der er interesse for teateret, og at folk gerne vil komme og se vores forestillinger, siger teaterdirektør, Allan Aagaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Populære forestillinger

Succeser som 'West Side Story', familieforestillingen 'Narnia' og 'Lyden af de skuldre vi står på' er blandt de forestillinger, som har trukket publikum til teateret. De tre forestillinger har alene tiltrukket 70.500 af de besøgende.

- Jeg tror det skyldes, at der er god kvalitet i det, som vi laver. Folk er meget kvalitetsbevidste og vil gerne betale for høj kvalitet, og det tiltrækker publikum, siger Allan Aagaard.

Det er dog ikke udelukkende de store forstillinger, som har trukket publikum til. Også de mere smalle forestillinger, som' Momentet' på teaterets eksperimenterende Studio-scene, har sørget for usolgte forestillinger.

- Mennesker vil gerne møde mennesker i en digital verden. Så vi er analog i en digital verden, og det, tror vi, er en stor fordel for os, forklarer Allan Aagaard.

Flere unge går i teateret

Omkring hver tredje billet er solgt til børn og unge under 25 år. Og det er der ifølge teaterdirektøren en god forklaring på.

- Rent salgsmæssigt lokker vi dem lidt ved, at vi har det koncept, der hedder Bedre end Biffen. Det vil sige, at de kan komme ind og se en teaterforestilling for 60 kroner. Det er billigere end at gå i biffen, siger han.

Det øgede billetsalg betyder, at teateret samlet set kommer ud med et samlet overskud på 675.000 kroner. Penge som falder i god jord, da teateret forventer et underskud for sæsonen 18/19 grundet ombygning af Store Scene og dermed lavere billetindtægter.

- Vi kommer i gang med den nye sæson på Store Scene senere, end vi ellers ville have gjort, og det betyder jo formentlig, at vi ikke kan slå rekorden igen næste år, siger Allan Aagaard.

