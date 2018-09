Streetart Festival: - Jeg ville ønske at det var her hele tiden

Strålende farver, tankevækkende teamer og forunderlige motiver er nogle af de nøgleord, som Aarhus Streetart Festival repræsenterer.

Aarhus Streetart Festival er et samarbejde mellem Galleri Grisk og Aarhus Festuge. De vil gerne invitere almindelige mennesker til at opleve streetart universet.

- På den her måde får vi muligheden for at understøtte oplevelsen af at have kunsten tilgængeligt der, hvor folk bor og lever. På den måde kan de få det som en del af det byliv, de lever i, fortæller Mads Fredborg, som er direktør for Galleri Grisk.

En af de 25 kunstnere er Claus Michael Pedersen, som kalder sig for CMP ONE, og han nyder det fællesskab som Streetart Festival er med til at skabe.

- Der er et stærkt fællesskab, og det er trods det fact, at det er meget forskelligt, hvad vi laver, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kunsterne er nøje udvalgt af Galleri Grisk og Aarhus Festuge, så de rammer bredest muligt.

- Vi har udvalgt kunstnere i år ud fra en bred vifte af, hvad de kan, hvilke historier de fortæller og hvilke signaler de ønsker at sende. Så er det op til den enkelte beskuer, at få det ud af kunsten, som de ønsker, fortæller Mads Fredsborg.

Flere af gæsterne og beboerne fra Aarhus synes godt om kunsten.

- Jeg synes, at det er rigtig fedt. Det er så frisklavet, at man kan dufte malingen, det er flotte motiver og der er en god stemning omkring det, fortæller Astrid Strenstrøm, som bor i Aarhus.

- Jeg ville ønske, at det stod her hele Året, siger Gry Clasen, som bor i Aarhus.

Det glæder Mads Fredborg meget, at gæsterne nyder kunsten.

- Vi ønsker at give folk mulighed for at interagere med kunsten, og at de får muligheden for at komme og følge med i, hvordan kunstnerne arbejder. Det er fedt, at folk kommer for at følge med i, hvordan det går kunstnerne. Vi er meget glade for de besøg og tilbagemeldinger, vi har fået.