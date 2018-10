Aarhus sagde farvel til Kim Larsen

Omkring 2000 mennesker deltog fredag aften i et aarhusiansk mindeoptog for nationalskatten Kim Larsen, der søndag sov stille ind omgivet af sin nærmeste familie.

Arrangementet startede klokken 19 på Rådhuspladsen i Aarhus, hvor de mange fremmødte sang to fællessange efterfulgt af et minuts stilhed for Kim Larsen.

Inden mindeoptoget gennem det centrale Aarhus gik i gang, kunne man høre, hvordan det lyder, når over 1000 mennesker synger Kim Larsens måske største klassiker: 'Om lidt'.

- Der var en enorm ro og respekt under fællessangen på Rådhuspladsen. Folk stod med deres egne minder, og mange fældede en tåre, da vi sang 'Om Lidt', siger TV2 ØSTJYLLANDS udsendte reporter Michael Olesen.

Aarhus' viceborgmester Camilla Fabricius (S) skulle have holdt en tale i forbindelse med arrangementet, men viceborgmesteren måtte af uvisse årager aflyse.

Det lod dog ikke til at genere de mange, mange Kim Larsen-fans, der havde medbragt alt fra bananer over fakler til smukke blomsterbuketter.

- I bedste Kim Larsen-stil var der mange, der drak en øl og røg en smøg under mindeoptoget gennem Aarhus midtby, siger TV2 ØSTJYLLANDS udsendte reporter Michael Olesen.

Kim Larsen er på forskellig vis blevet mindet i den forgangne uge. Han blev blandt andet æret med blomster, øl og hilsner foran det portræt, der er blevet malet på hegnet ind mod Christiania. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Koncert blev til mindeoptog

Det er to Kim Larsen-fans, Janni Sicko og Steffen Petersen, der har taget initiativ til arrangementet efter københavnsk forbillede.

Arrangementet skulle oprindelig have været en mindekoncert med mange tusinde deltagere, men den plan røg i skraldespanden.

- Det handler om, at sikkerhedsplanerne ikke kan nå at blive klar til på fredag. Det er den melding, vi har fået fra Østjyllands Politi, og det har vi selvfølgelig fuld respekt for, sagde medarrangør Jannie Sicko onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Arrangørerne har da heller ikke helt opgivet ideen om en stor mindekoncert for den danske nationalskjald. Ifølge Steffen Petersen forsøger de to at stable et arrangement på benene i næste måned. Håbet er, at Thomas Helmig, Tina Dickow og Steffen Brandt vil optræde. Der er dog endnu ikke lavet aftaler med nogle af de tre musikere.

Kim Larsen sov stille ind søndag morgen omgivet af sin nærmeste familie. Det skete efter længere tids sygdom. Han blev 72 år.

Kim Larsens bisættelse vil finde sted i absolut stilhed og helt privat, lød det i en pressemeddelelse fra musikerens impresario, Jørn Jeppesen.

Kim Larsen har siden 1970'erne været kendt som en af de mest populære kunstnere i Danmark nogensinde og har solgt millioner af plader. Foto: Sophia Juliane Lydolph - Ritzau Scanpix