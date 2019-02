Aarhus særligt udvalgt som ny talentkommune

Danmark lever af sine talenter, og de skal udvikles til at skabe sig en professionel karriere.

Så klar er målsætningen for Kulturministeriet, der derfor har udpeget seks nye, nationale talentkommuner. Blandt dem er Aarhus Kommune.

Jeg er enormt stolt af, at Aarhus er udpeget som talentkommune. Nu får vi endnu bedre mulighed for at tiltrække og fastholde talenterne i vores by. Rabih Azad-Ahmad (RV), kulturrådmand Aarhus

- Vi skal i fremtiden være endnu bedre til at hjælpe vores børn og unge med at udvikle deres talent inden for kunstarterne. Ved at udpege seks nationale talentkommuner og 10 talentmiljøer er jeg sikker på, at flere af vores unge vil udvikle deres talent til også at blive en levevej, siger kulturminister Mette Bock (LA), i en pressemeddelelse.

Ud over Aarhus er Holstebro, Viborg, Esbjerg og Holbæk udpeget grundet deres strategi for talentudvikling inden for en række kunstområder. De skal dele 5,3 mio. kr. fra en særlig pulje.

Fredericia er også ny talentkommune, men er lidt speciel, da kommunen har søgt om at blive udpeget som talentkommune på baggrund af sit ambitiøse talentarbejde, men uden at søge tilskud fra puljen.

På Aarhus Musikskole er der i vinterferien jazzcamp, hvor pigerne prøver forskellige instrumenter. De kan være blandt de talenter, der får mere støtte fremover.

Glæde hos kulturrådmand

- Jeg bliver glad, når jeg ser, hvordan kommuner og lokale aktører har taget tanken om at udvikle og pleje talenter inden for alle mulige kunstarter til sig. Der er virkelig noget at komme efter for unge talenter, og indsatserne vil komme både dem og hele samfundet til gavn, siger Mette Bock.

Det glæder kulturrådmanden i Aarhus, at netop den østjyske kommune er blevet udvalgt.

- Det er en stor anerkendelse af det arbejde, som har været i gang i Aarhus gennem mange år. Aarhus Kommunes kulturpolitik 2017-2020 har specifikt fokus på talentudvikling - at udvikle og understøtte de kunstneriske og kreative talenter, siger rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (RV), i en pressemeddelelse.

- Derfor er jeg er enormt stolt af, at Aarhus er udpeget som talentkommune. Nu får vi endnu bedre mulighed for at tiltrække og fastholde talenterne i vores by, fortsætter han.

Også 10 talentmiljøer

Ud over de seks talentkommuner er der også blevet udpeget 10 talentmiljøer, som modtager 2,5 mio. kr. til udvikling eller etablering af forskellige miljøer inden for blandt andet folkedans, musik, musical, scenekunst og billedkunst.

Heriblandt er Billedskolen i Horsens, Det Kongelige Teaters balletmiljøer rundt omkring i landet og AFUK – Dansk Cirkus Talent i Aarhus.

Foruden talentkommunerne og talentmiljøerne er der som en del af talentindsatsen samtidig oprettet et karriereprogram til de allerbedste talenter, som har internationalt potentiale til at blive en del af eliten inden for deres fag.