Aarhus-pigen Birthe Kjær fylder 70

Vi kender hende bedst for "Den knaldrøde gummibåd" og "Vi maler byen rød", men det er bare et par af de hits, sangerinden Birthe Kjær har givet danskerne.

Hun blev født Birthe Glady Kjær Hansen og fylder 70 år i dag den 1. september. Selvom dansktopsangerinden nu har en 50 år lang sangkarriere bag sig er hun stadig aktiv og spiller koncerter.

Opdaget på en bar

Birthe Kjærs karrieren begyndte i 1960 med den aarhusianske gruppe "Sunshine Trioen", som også nåede at optræde på TV, inden gruppen gik i opløsning.

Den unge Birthe fortsatte med at synge på forskellige danserestauranter, men tjente til føden som bankelev. Sangen i fritiden viste sig imidlertid at give pote, da Johnny Reimar i 1968 hørte hende på en danserestaurant og tilbød hende en pladekontrakt.

Den første single ´Arrevederci Franz´ gik ind på Dansktoppens førsteplads og betød et hurtigt gennembrud til den 20-årige Birthe Kjær.

På Smukfest 2018 var publikum vilde med Birthe Kjær. Foto: Michael Lindskau Nielsen

Grand Prix mamma

Siden er hun især blevet kendt for sin medvirken i Melodi Grand Prix. I 1989 vandt hun med sangen "Vi maler byen rød", som også fik en tredjeplads ved det internationale Melodi Grand Prix.

Birthe Kjær blev siden nummer to til det danske Melodi Grand Prix tre gange og ligeledes været vært for programmet tre gange.

Birthe Kjær er især kendt for at male byen rød og synge om en knaldrød gummibåd. Foto: Sophia Juliane Lydolph - Ritzau Scanpix

Modtager pris

For første gang i sit liv optrådte Birthe Kjær i år på Smukfest. Her blev hun også hædret med overrækkelsen af Smukfests ærespris Polka Verner Legatet. Den bested af 100.000 kroner og blev tildelt hende for hendes dedikation og hårde arbejde.

- Jeg kan ikke lade være med at sige, at det er en fantastisk dag i dag. Det er første gang, jeg optræder på Smukfest, og så modtager jeg ovenikøbet Polka Verner Legatet på samme dag. Det er helt fantastisk, sagde en storsmilende Birthe Kjær på pressemødet efter prisoverrækkelsen.

Mange var mødt op til Birthe Kjærs koncert på Smukfest i år.

Enspænder

Privat er Birthe Kjær ugift og har ingen børn. Selv har hun ved tidligere lejligheder udtalt, at hun må være Danmarksmester i korte forhold.

Birthe Kjær forlod Aarhus for mere end 40 år siden og boede i en årrække i et vandtårn i Hvidovre. Nu er vandtårnet imidlertid skiftet ud med en stor villa i Gentofte.