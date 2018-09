Aarhus opgiver ghettokrav: Rådmand vil have dispensation

Aarhus Kommune vil ikke spille efter regeringens regler, når det gælder den såkaldte ghettoplan.

I hvert fald vil kommunen søge dispensation fra kravet om, at der maksimalt må optages 30 procent børn fra udsatte boligområder i hver enkelt daginstitution i kommunen.

Det skyldes, at der i Aarhus Kommune er op mod 30 daginstitutioner, hvor flere end 30 procent af børnene kommer fra et såkaldt ghettoområde.

- Der er masser af børnehaver og vuggestuer i de udsatte boligområder, hvor der bliver lavet et fantastisk stykke arbejde hver eneste dag, og hvor ungerne trives, og vi synes, det ville være helt tosset, hvis vi skal til at lukke dem, fordi Folketinget har lavet noget makværk af noget lovgivning, siger Thomas Medom (SF), der er rådmand for Børn og Unge i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Umuligt at leve op til

Det vil koste kommunen op mod 100 millioner kroner at bygge nye institutioner, men økonomien er kun et af problemerne, mener Thomas Medom.

- Vi skal kunne få 70 procent fra alle mulige andre boligområder til frivilligt at vælge en institution, selv om de har en anden plads et sted, og det med meget kort varsel. Det er en lovgivning, der i praksis er umulig at leve op til for nogle kommuner, og dermed står vi med en risiko for at må lukke rigtig mange vuggestuer og børnehaver, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Rådmanden for Børn og Unge i Aarhus mener, at byen har et godt udgangspunkt for at få dispensation, fordi regeringen har fremhævet helhedsplanen for Gellerup som noget positivt.

- De synes, vi har gjort noget rigtig godt, som har inspireret hele det sæt af lovgivning, som de har lavet på Christiansborg. Vi vil tage både helhedsplanen og en ny aftale om udsatte boligområder og bruge dem som løftestang til at få lov til at fortsætte med at have de gode daginstitioner, vi har i dag, siger Thomas Medom til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kan tyde på, at ønsket vil blive hørt. I hvert fald har Børne- og Socialministeriet efter en høring gjort det nemmere for kommunerne at få dispensation.

