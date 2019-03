Aarhus Lufthavn udvider ejerkredsen med lokal erhvervsmand

Den aarhusianske erhvervsmand Jens Stausholm er ny i ejerkredsen omkring Aarhus Lufthavn, der ligger ved Tirstrup på Djursland.

Det oplyser Aarhus Kommune onsdag aften i en pressemeddelelse.

Onsdag aften har politikerne i Aarhus Byråd på et lukket punkt på dagsordenen besluttet at udvide ejerkredsen af lufthavnen, der består af Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.

Det samme har politikerne onsdag gjort i Syddjurs, mens det samme skete tirsdag i Norddjurs Kommune.

Aarhus Kommune har langt den største del af aktierne med 90,02 procent, mens de resterende deles ligeligt mellem Syddjurs og Norddjurs kommuner.

Yderligere udvikling af lufthavnen

- Ejerkommunerne er på baggrund af det og en ny businessplan enige om at sætte tryk på en yderligere udvikling af lufthavnen med henblik på at nå et højere ambitionsniveau og et markant øget passagertal i fremtiden, står der i pressemeddelelsen.

- De tre byråd imødekommer derfor ønsket om en udvidelse af ejerkredsen med Staus A/S og behovet for udvidelse af aktiekapitalen. Samtidig tages der skridt til at nedsætte en ny bestyrelse, oplyses det yderligere.

Det oplyses på nuværende tidspunkt ikke hvor stor en aktiepost, Jens Stausholms selskab Staus A/S køber.

Passagertallet i Aarhus Lufthavn er fra 2017 til 2018 øget med 30 procent, oplyser Aarhus Kommune.

Større lufthavn og flere ruter

I Syddjurs glæder borgmester Ole Bollesen (S) sig over aftalen.

- Vi har gjort det for at støtte lufthavnen. Vi kan ikke få lov til det direkte på grund af EU-regler, men nu støtter vi på denne måde med en privat investor, siger Ole Bollesen og fortsætter:

- I vores kommune vil vi gerne støtte, at det bliver en god lufthavn og en god arbejdsplads. Jeg tror, at lufthavnen kan vokse sig større, og at der kommer flere ruter både internationalt og nationalt. Lufthavnen vil nok aldrig blive på størrelse med den i Billund, men det kan helt sikkert blive en god lufthavn for Djursland, Aarhus og Randers.

Med beslutningen om en udvidelse af ejerkredsen er der lagt op til en udvidelse af aktiekapitalen. Hvor meget det drejer sig om er ikke oplyst, men ifølge Ole Bollesen er der fra Syddjurs Kommunes side tale om 4,9 millioner kroner.