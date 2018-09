Aarhus Kommune vil ikke undersøge forurening fra krydstogtskibe

Omkring 100.000 turister besøger Aarhus i år, når i alt 41 kæmpestore krydstogtskibe lægger til kaj. Men med dem kommer der også luftforurening.

- Når krydstogtskibene ligger i havnene, så giver de en meget stor lokal luftforurening. Det kan give en masse sundhedsskadelig forurening for folk, der bor ved havnen, siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd.

Uanset om der er meget eller lidt forurening, så fortjener borgerne at vide, hvor meget der er. Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd.

I takt med at flere flydende hoteller kommer til Aarhus Havn, så bør kommunen også lave nye målinger, for at dokumentere den mulige forurening, mener han.

- Uanset om der er meget eller lidt forurening, så fortjener borgerne at vide, hvor meget der er, siger Kåre Press-Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Krydstogt til Aarhus 2010: 2 skibe og samlet 4.300 passagerer

2017: 36 skibe og samlet 90.000 passagerer

2018: 41 skibe og samlet 100.000 passagerer Kilde: Aarhus Havn Kilde: Aarhus Havn

For dyrt at undersøge

I Aarhus Kommune har man ikke tænkt sig at undersøge, hvor meget de store krydstogtskibe forurener.

- Indtil videre synes vi ikke, der er grundlag for at gøre yderligere, siger Anders Maltha Rasmussen, afdelingschef i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Et krydstogtskib kræver dieselolie for at kunne sejle, og det sender kvælstofoxid og kulstofoxid op igennem de store skorstene. Grafik.

Her henviser man til en ældre rapport fra Miljøstyrelsen, hvor der ikke blev konstateret en alarmerende koncentration af luftforurening.

- Det er nogle ret dyre undersøgelser, så længe der ikke er grund til at forvente andet, end luftkvalitetskravene er overholdt, så vil vi læne os op ad de resultater, fortæller Anders Maltha Rasmussen.

Havnedirektør: Der er intet at frygte

Ifølge direktøren for Aarhus Havn, så er der ikke noget at frygte i forhold til krydstogtskibene.

- Aarhus Universitet måler udledninger rundt omkring i byen, og når der kommer tre skibe, så kan vi konstatere, at de målinger, man laver, de viser ikke nogle forringelser af luftkvaliteten, fortalte Jakob Flyvbjerg Christensen, direktør, Aarhus Havn til TV2 ØSTJYLLAND den 18. juni 2018.

Men målestationerne står ikke på havnen, og derfor siger grænseværdierne noget om hele Aarhus, og ikke noget specifikt for havnen.

- Grænseværdien fortæller ikke hele historien. Selvom de er overholdt, så kan der være gener i perioder. Det gælder især, hvis man har høje huse tæt ved skibene, siger Helge Rørdam Olesen, tidligere seniorrådgiver, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Bør undersøges

Det Økologiske Råd mener, at Aarhus Kommune bør lave målingerne specifikt på havnen, så indbyggere kan vide, hvor meget forurening krydstogtskibene udleder.

- Det der særligt kommer ud af skorstene på krydstogtskibene, det er sundhedsskadelige gasser, og partikler. Og det kan give folk en masse akutte luftvejslidelser, og er man i lang tid udsat for de her partikler, så øger det også risikoen for kræft, hjertekarsygdomme og blodpropper, siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd.

I København har krydstogtskibenes forurening også været diskuteret, og her ville overborgmester Frank Jensen (S) finde løsninger.