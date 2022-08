Borgmester: - Terrorsigtelse er en uhyggelig påmindelse

Aarhus Kommune undersøger nu, om der er behov for sikring mod terror flere steder i byen.

Det sker i kølvandet på en sag om en 33-årig mand, som er sigtet for forsøg på terror ved kørsel i gågaden Frederiksgade.

Kommunen mødes onsdag med Østjyllands Politi for at drøfte steder, hvor der kan være brug for bedre sikring.

Det oplyser borgmester Jacob Bundsgaard (S).

- Vi har onsdag en teknisk gennemgang af en række steder. Det kan være steder, hvor der potentielt kommer mange mennesker, og hvor der kan være en risiko.

- Så vil vi hurtigst muligt derefter tage initiativ til at sikre de steder så godt som muligt.