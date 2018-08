Aarhus Kommune fraråder badning flere populære steder

Aarhus Kommune fraråder badning ved Blommehaven Camping og Ballehage ved Aarhus. Det er et brud på en kloakledning i Højbjerg, som muligvis har sendt spildevand ud i Aarhusbugten. Det forhindrer altså badeglade gæster i at hoppe i vandet i sommervarmen.

- Vi ved ikke, om der er kommet spildevand ud. Derfor går vi ud og sætter rødt flag, indtil vi er sikre på, at der ikke er eksempelvis colibakterier i vandet, siger Simon Grünfeld, der er chef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Det er vigtigt, at man overholder badeforbuddene.

- Man kan få alvorlige maveproblemer og få diarré, og det kan være farligt, siger Simon Grünfeld og fortsætter:

- Vi forventer, at vores prøver viser, at vi kan åbne igen, så vi er klar til varmerekorden på onsdag.

Rødt flag ved havnebadet

På Badevand.dk fremgår det også, at det populære havnebad i Aarhus har rødt flag, som indikerer dårlig vandkvalitet. Men hos Aarhus Kommune ved man endnu ikke, hvordan status er på havnebadet.

- Jeg ved, at der var udfordringer med afføring i et af bassinerne i morges, men det skulle være klaret, siger Simon Grünfeld.

Flere steder ved kysten nær Aarhus er badekvaliteten nu meget dårlig. Kilde: Badevand.dk.

Han forklarer, at problemerne her ikke har noget med lækagen i Højbjerg at gøre.

- Der kan ikke komme noget ind udefra – så det er kommet indefra, forklarer Simon Grünfeld.