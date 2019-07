Aarhus Jazz Festival er i gang - flere koncerter end nogensinde

Hvis man er i Aarhus den næste uges tid, kan man næsten ikke undgå at høre en jazzkoncert.

Aldrig før har der været så mange koncerter i byen under Aarhus Jazz Festival, og det glæder den daglige leder:

- Jeg har det meget fint med det. Festivalen har været rimelig stor de seneste tre år. Men vi lægger stærk vægt på, at det skal være kvalitet, siger Ilse Vestergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

For hende er det ikke et succeskriterium, at antallet af koncerter stiger.

- Det behøver ikke at vokse ind i himlen - i hvert fald ikke i forhold til antallet af arrangementer. Det vigtigste er, at vi kan holde kvaliteten, siger hun.

Jazz Festivalen begyndte på Park Allé i Aarhus midtby og fortsatte derefter forbi banegården og ned gennem gågaden, hvor flere nysgerrige strøggæster lyttede med.

Sådan så det ud, da Aarhus Jazz festival åbnede i Aarhus midtby lørdag. Det her er fra Ryesgade.

Glad musik for alle

- Alle bliver gladere, når der er noget musik. Jazz er jo glad musik. Det er noget alle kan lide, fortalte Peter Christensen fra Roskilde til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge den daglige leder af festivalen er der god grobund for jazz i Aarhus på grund af Det Jyske Musikkonservatorium.

- De unge, har vi haft godt tag i de sidste ti år, fordi de selv skaber noget musik, og de går ud og hører det sammen med deres venner og kammerater, siger Ilse Vestergaard.

Jazzfestivalen har 100 års jubilæum i år, og man kan se årets program her.

