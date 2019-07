Aarhus Havn i verdensklasse: Danmark større på søfart end USA

Erhvervsministeren var i dag ombord på containerskibet Milan Mærsk, som lå til kaj i Aarhus. Anledningen var, at Danmark nu er verdens femte største søfartsnation.

- Der er grund til at være stolt, for det bringer Danmark i førerfeltet, når det kommer handel til søs, siger erhvervsminister Simon Kollerup fra Socialdemokraterne.

Den nye placering har også betydning for Aarhus, der har Danmarks største containerhavn.

- Aarhus har de seneste år været i vækst. Ikke mindst når det kommer til antallet af containere, der ryger ind og ud af Aarhus og hele Jylland. Det er faktisk 10.000 arbejdspladser, der afhænger af at vi har en velfungerende havn, siger Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus for Socialdemokraterne.

Kaptajnen om bord på Milan Mærsk Jógvan Pedersen fik onsdag besøg af erhvervsminister Simon Kollerup (S) og Jacob Bundsgaard (S).

Stigende import fra Kina

Milan Mærsk har sejlet hele vejen fra Kina med tusindvis af containere fyldt med tøj.

- Det er tøj, møbler og også biler i containerne, siger kaptajn Jógvan Pedersen på Milan Mærsk.

Årsagen til væksten er blandt andet at vi alle sammen, køber flere varer fra Kina. Et billede som også tegnede sig, da TV2 ØSTJYLLAND tog på gågaden i Aarhus onsdag og fik lov at lure i shoppingposerne på tilfældige forbipasserende: En overvægt af det nyindkøbte tøj var produceret i Kina.

Det er især tøj, legetøj og elektriske apparater som støvsugere, der bliver importeret fra Kina.

Jacob Bundsgaard (S) mener, at Danmarks nye status vil betyde flere arbejdspladser på havnen i Aarhus.

Miljøansvar

Den nye placering som verdens femtestørste søfartsnation, betyder ud over flere varer også mere ansvar, lyder det fra erhvervsministeren.

- Det er en tung industri. Der bliver brugt rigtig meget brændstof på at sejle de her containere rundt. Derfor er der et stort ansvar i forhold til den grønne omstilling på at blive mere og mere klimavenlig.

Mærsk har som mål at deres skibe bliver CO2-neutrale og ministeren håber, at de danske skibe kan inspirere andre.

- Derfor er jeg også stolt over, at nu hvor vi har den position, at Danmark er den femtestørste søfartsnation, at det så også er et dansk firma – Mærsk – som går allerforrest.

FAKTA: Her er verdens ti største handelsflåder 1. Grækenland: 168 millioner. 2. Singapore: 127 millioner. 3. Kina: 122 millioner. 4. Japan: 114 millioner. 5. Danmark: 65 millioner. 6. USA: 63 millioner. 7. Tyskland: 57 millioner. 8. Hongkong: 55 millioner. 9. Sydkorea: 54 millioner. 10. Storbritannien: 52 millioner. Kilde: IHS Seaweb/Ritzau

Flere jobs

Borgmesteren i Aarhus forventer at Danmarks nye position vil give flere arbejdspladser på havnen.

- Vi har en tættere tilknytning til den danske flåde end hvis det havde været den kinesiske eller den franske. Det betyder alt andet lige, at det bliver nemmere også at kunne skabe arbejdspladser i Aarhus.

