Aarhus-forsker hædres med 'den lille nobelpris' i medicin

Lektor Martin Roelsgaard Jakobsen fra Aarhus Universitet får en prestigefyldt norsk forskningspris, der også bliver kaldt den lille nobelpris.

Prisen bliver tildelt yngre forskere for fremragende klinisk forskning og grundforskning og med Anders Jahre-prisen følger 400.000 kroner

- Det er en kæmpe ære at modtage prisen. Det er både en anerkendelse af mig som forsker og af det arbejde, mit hold og jeg har lavet over de seneste år. Det bekræfter mig i, at jeg skal fortsætte i samme retning og giver mig energi til at løbe endnu stærkere, siger Martin Roelsgaard Jakobsen.

Immunforsvarsopdagelse

Prisen får han fordi, han gennem længere tid har givet imponerende bidrag til grundforskningen i biomedicin. Sidste år gjorde lektoren sig særligt bemærket, da han sammen med et forskerhold gjorde en banebrydende opdagelse.

Vi håber på at kunne udvikle præparater, der giver ekstra ammunition til patienternes eget immunforsvar, så kroppen selv kan bekæmpe f.eks. tumorudvikling på en langt mere effektiv måde. Martin Roelsgaard Jakobsen, forsker og modtager af den lille nobelpris

Holdet kastede nemlig lys over, hvordan immunforsvaret styres under virusinfektioner, autoimmunsygdomme og kræft.

- Vi opdagede, at et protein kaldet IFI16, som de fleste af vores immunceller bærer, er af helt afgørende betydning for cellernes forsvar, forklarer Martin Roelsgaard Jakobsen.

- Den signalvej i immunsystemet vi så på, og som fortæller angrebne celler, at de skal danne forsvarsstoffer, styres af et protein kaldet STING. Vores arbejde viste, at IFI16 faktisk går ind og regulerer funktionen af STING signalvejen, og dermed hvordan denne del af immunforsvaret aktiveres.

Kan bruges mod kræft

Martin Roelsgaard Jakobsens gruppe er nu i gang med at udvikle medicinske behandlinger, som skal udnytte den nye indsigt og gøre det muligt at skrue op og ned for kroppens immunrespons. Særligt inden for kræftbehandlinger har der de senere år været meget fokus på immunterapi som en mere skånsom måde at bekæmpe kræftsygdomme på.

- Vi håber på at kunne udvikle præparater, der giver ekstra ammunition til patienternes eget immunforsvar, så kroppen selv kan bekæmpe f.eks. tumorudvikling på en langt mere effektiv måde, forklarer Martin Roelsgaard Jakobsen.

- Personer, der lider af autoimmunsygdomme som Sjögrens syndrom, lupus og psoriasis, vil måske omvendt kunne have gavn af et præparat, som bremser signalet og dermed skruer ned for det immunrespons, som fører til sygdommen.

Anders Jahre-prisen er blevet uddelt af Universitetet i Oslo siden 1960.