Aarhus er langt fra grænsen - kan sagtens blive større

Aarhus Kommune har rundet indbygger nummer 350.000.

Det er mange mennesker, men ifølge Aarhus Kommunes borgmester, Jacob Bundsgaard (Soc.dem.), er grænsen langt fra nået.

Borgmesteren mener, at Aarhus begynder at ligne en storby. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

- Når man kigger på, hvor tætte og hvor store byer er rundt omkring i verden, er vi stadig en middelstor by, siger borgmester Jacob Bundsgaard (soc.dem.) til TV2 ØSTJYLLAND.

Når man vokser, kan man nogle ting. Man kan forandre byen. Hvis folk forlod byen, ville der være ting, der var svære at få til at ske. Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune, Soc.dem.

Det er kommunens forventning, at der er 100.000 flere - altså 450.000 aarhusianere - i 2050, og det er det de arbejder hen imod og forbereder sig på. Ifølge borgmesteren kan man mere, når man er flere.

Aarhus har vokseværk På 11 år er Aarhus vokset med næsten 50.000 indbyggere. I slutningen af 2008 var der lige omkring 300.000 aarhusianere. I 2011 var tallet tæt på 314.000. I 2015 var det steget til cirka 330.000. Og nu her i slutningen af 2019 er der altså 350.000 indbyggere i Aarhus Kommune. Kilde: Danmarks Statistik

- Når man vokser, kan man nogle ting. Man kan forandre byen. Hvis folk forlod byen, ville der være ting, der var svære at få til at ske, siger borgmesteren.

Der bygges over alt i Aarhus, for eksempel skal Aarhus Ø, når den er fuldt udbygget, rumme 12.000 indbyggere. Det her et af de nyeste byggerier på havnen, som arkitekt Bjarke Ingels står bag.

Konkret nævner blandt andet at finansiere kultuinstitutioner og fritidsaktiviteter og at have mange subkulturer, men også at hjælpe dem, der har det sværest.

- Den dybe faglighed, når det handler om nogle af de borgere, der har det vanskeligt i hverdagen. Det kræver, at der er mange mennesker, og det har vi i Aarhus, siger borgmesteren.

Han erkender dog, at der er udfordringer.

Trafikken er presset

- Der er jo nogle af de ting, der følger med, når man er mange mennesker. Så bliver der mere trafik, og der bliver et større behov for at have en god kollektiv trafik og at udbygge vejnettet. Og vi skal sørge for, at man tænker sig om, når man laver udvikling. At vi passer på vores grønneområder. Der er et pres på vores jordressourcer, og vi skal modstå fristelsen til bare at give lods, siger borgmesteren og tilføjer:

- Vi skal værne om de kvaliteter, som aarhusianerene er glade for.

TV2 ØSTJYLLAND spurgte en række aarhusianere på gågaden søndag, og de kunne også se både fordele og ulemper ved at være blevet flere i kommunen. Ulemperne tæller også trafikken.

Parret her synes, at lejligheder er tæt på at være lige så dyre som i København.

- Det er dejligt, men vi mangler parkeringsmuligheder, og så er det træls i forhold til lejepriser af lejeboliger. Det er megadyrt, siger Cecilie Petersen, der bor i Aarhus.

En anden nævner de mange byggerier.

Risskov Brynet er et af de nye områder, der er ved at blive bygget. Det har boliger til 5.000 indbyggere.

- Jeg synes, det er mange mennesker (red. 350.000 indbyggere), og der er alt for tæt byggeri, siger Carl Verner Christiansen fra Aarhus.

En anden kvinde var derimod kun begejstret.

- Det er da dejligt. Det kan ikke være bedre, siger Joan Andersen.