Aarhus byder internationale tilflyttere velkommen

Det kan være en stor mundfuld at flytte til et nyt land.

Derfor inviterer Aarhus Kommune fredag for tredje år i træk alle internationale tilflyttere til Aarhus City Welcome. Et arrangement på DOKK1 i Aarhus, hvor tilflyttere og deres familier kan snuse til alt det, smilets by kan tilbyde.

Læs også Østjysk museum nomineret til stor international pris

Her kan de få indblik i, hvor de kan dyrke sport og fritidsaktiviteter, hvordan de opbygger et socialt netværk, hvor de finder spændende kulturarrangementer og meget andet.

Carin Lunenburg er hollænder, og flyttede i februar til Danmark for at arbejde som forsker i bulimi på Aarhus Universitetshospital. Hun er meget positiv over fredagens event.

Læs også Børn mistede deres far: - Folk skal ikke være bange for at spørge

- Jeg synes, det er et super godt initiativ. Her får man mulighed for at udforske, hvad Aarhus har at byde på, siger Carin Lunenburg til TV2 ØSTJYLLAND.

Glad for Danmark

Hun har allerede fået flere bekendtskaber i Danmark.

- Blandt andet Facebook har hjulpet mig meget. Jeg kan ikke forstille mig, hvor svært det må have været at få et socialt netværk i et fremmed land for 50 år siden, siger Carin Lunenburg.

Læs også Gentager succesen: Flere gratis p-pladser til nybagte bilister

Guillaume Pinsseau fra Frankrig flyttede til Aarhus i august i år. Han arbejder som ingeniør i Langå ved Randers. Indtil videre er han meget glad for Danmark.

- Jeg er glad for at være i Danmark. Jeg elsker at cykle, så jeg er havnet det rigtige sted, siger Guillaume Pinsseau med et smil på læben.

Læs også Brand i bil i Brabrand torsdag aften

Carin Lunenburg skal være i Danmark i mindst 2 år, mens Guillaume Pinsseau skal bo i landet i mindst et år. Om de ender med at slå sig fast ned i landet, ved de endnu ikke.

- Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer. Jeg er glad i Danmark, men det tager tid at bygge et helt nyt liv op, siger Carin Lunenburg

Det sker til til Aarhus City Welcome

I alt 36 forskellige organisationer, foreninger og virksomheder er til stede til arrangementet, der fredag eftermiddag løber af stablen på DOKK1 i Aarhus.

Læs også Sprinkleranlæg gik i gang på Dokk1: Sådan rammer det dig

Det vil på arrangementet være muligt at afprøve forskellige sportsgrene, og deltage i en kreativ workshop – formidlet af aktørerne til stede på arrangementet.

Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmed åbner arrangementet kl. 15.30.

Der vil være optræden af Aarhus-koret Pro Pace International Choir med sange på mange forskellige sprog.

Endelig byder andre institutioner og organisationer ind med underholdning til børnene.

Arrangementet slutter kl 18.00, men der vil efterfølgende være en guidet tur, der vil øge kendskabet til Aarhus.