Aarhus-borger: Alle beboere burde have lige muligheder for at parkere

- Bare fordi man bor i den mest centrale del af byen, så burde man have lov til at parkere ligesom alle andre, lyder det fra Sofie Erichsen, der er bilejer og bor i Aarhus centrum, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun kender om nogen til de parkeringsproblematikker, man som bilejer nogen gange møder, når man kommer inden for Ringgaden i Aarhus.

Når jeg kommer og har brug for en parkeringsplads, så kan jeg køre rundt og lede forgæves i halvanden time for til sidst at måtte være nødt til at betale for at parkere. Sofie Erichsen, Aarhus

- Når jeg kommer og har brug for en parkeringsplads, så kan jeg køre rundt og lede forgæves i halvanden time for til sidst at måtte være nød til at betale for at parkere, fortæller Sofie Erichsen.

Som beboer i Aarhus midtby kan man ellers købe en beboerlicens til den nette sum af 265 kroner om året, men fordi Sofie Erichsen bor i zone 1, eller det man kalder City, så kan hun ikke parkere mellem klokken 9 og 17 i hverdagen. Beboerparkeringsordningen er nemlig anderledes for City end for de øvrige seks beboerparkeringszoner, hvor man med sin beboerlicens kan parkere gratis på de offentlige parkeringspladser i alle døgnets 24 timer.

Forskellen skyldes handelslivet

Steffen Arnbo Nielsen, der er trafikplanlægger hos Center for Byudvikling og Mobilitet, vedkender, at der er forskel på parkeringslicensen i City i forhold til de resterende seks zoner, men ifølge ham er der en god forklaring.

- Det er fordi, man har valgt at sige, at City-zonen er noget specielt. Hvis man vil have et City med butikker og erhvervsliv, så man også prioritere pladser til dem, forklarer han.

Derfor har man valgt at prioritere byens gæster og erhvervsliv i dagstimerne, mens man efter klokken 17 prioriterer beboerne højst.

Et problem for dem der skal bruge parkering i dagtimerne

For Sofie Erichsen hjælper det dog umiddelbart ikke på problemet, da hun er studerende i midtbyen, og derfor har behov for at have sin bil parkeret i dagtimerne.

Steffen Arnbo Nielsen forklarer dog, at man som beboer i City til gengæld har mulighed for at købe et månedskort til eksempelvis parkeringsanlægget på Navitas til lige under 1000 kroner om måneden. Måske en mulighed for nogle, men ikke for Sofie Erichsen.

Læs også Politiker vil have to timers gratis parkering i midtbyen

- Det er der desværre ikke rigtig råd til, når man er studerende på SU, og det i forvejen er så dyrt at bo i Aarhus centrum, at det meste at SU’en går dertil, siger hun.

Hun så i stedet hellere, at man gjorde det muligt at købe en beboerlicens til en af de andre zoner, men det rykker ifølge Steffen Arnbo Nielsen bare problemet.

- Hvis man tager naboområdets parkeringspladser, så skubber man bare hele problemstillingen, og så mangler de pludselig parkeringspladser, siger han.

En del af en større parkeringsproblematik

Bünyamin Simsek (V), Rådmand for Teknik og Miljø hos Aarhus Kommune, så gerne, at det blev nemmere for beboerne i City at parkere, men ifølge ham handler det først og fremmest om at få skabt nogle flere parkeringspladser helt generelt i byen.

- Hvis der kom flere parkeringspladser, så tror jeg godt, at man kunne kigge på beboerlicensen i City-zonen også. For så ville der være noget, som kunne balance med handelsbalancen, så der både er plads til erhvervslivet og beboerne, fremhæver han.

Hvis der kom flere parkeringspladser, så tror jeg godt, at man kunne kigge på beboerlicensen i City-zonen også. Bünyamin Simsek (V), Rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Han ønsker dog ikke, at parkeringsanlæggene skal gå ud over byens charme, og derfor ser han gerne, at der bliver bygget underjordiske parkeringsanlæg rundt i byen. Han kan dog ikke sige noget om, hvorvidt eller hvornår det bliver en realitet.

- Det er jo et politisk spørgsmål, og lige nu er der ikke opbakning i byrådet, selvom vi hos Venstre gerne så flere parkeringsmuligheder, siger han.

Læs også Heftig debat om skatepark: - Hold jeres små børn væk