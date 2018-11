Aarhus bliver vært for næste års Michelin-stjerner: Her skal de uddeles

Til februar skal årets Michelin-Stjerner uddeles til de bedste nordiske restauranter.

Normalt foregår uddelingen i København, men for første gang nogensinde skal den i år foregår uden for hovedstaden – nemlig i Aarhus.

- Vi er meget stolte over, at Michelin har valgt at lancere den nordiske Michelin-guide i Aarhus. Det er en international anerkendelse af den markante gastronomiske udvikling, Aarhus og Østjylland har gennemgået over de senere år drevet af topkokke og lokale fødevareproducenter, udtaler Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

Aarhus lyser frem på den gastronomiske scene

Den gastronomiske stjerneoverrækkelse finder sted den 18. februar, og her bliver Musikhuset i Aarhus vært.

Det er ikke tilfældigt, at valget er faldet på netop Aarhus.

- De senere år har byen udviklet sig stærkt, og er i dag et økonomisk, kulturelt og kulinarisk kraftcenter i Danmark. Som en stor studie­ og havneby favner Aarhus nye idéer og tradition. Det gennemsyrer også den gastronomiske scene, udtaler Gwendal Poullennec, international direktør for Guide Michelin, i en pressemeddelelse.

Værtskabet er hentet hjem af VisitAarhus i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Business Region Aarhus og Food Organisation of Denmark.

Turister vil have gastronomi

Det er ikke første gang, at Aarhus er frontløbere i Danmark, når det kommer til Michelin. I 2015 var Aarhus ligeledes den første danske by uden for hovedstaden til at modtage en Michelin-stjerne.

I dag huser Aarhus fire Michelin-stjernede restauranter. Restauranter, som har stor indflydelse på byens vækst.

Stjernerne er i høj grad med til at lyse Aarhus op på verdenskortet, og det har haft en klar betydning for turismen, at Aarhus siden 2015 har budt på restauranter i Michelin-ligaen. Peer H. Kristensen, direktør, VisitAarhus

Ifølge VisitDenmark fremhæver 43% af de udenlandske turister nemlig gode spisesteder som en af årsagerne til at vælge Danmark som rejsemål. Samtidig har omtrent hver tiende turist finere gastronomi som primær motivation for valg af feriemål.

- Stjernerne er i høj grad med til at lyse Aarhus op på verdenskortet, og det har haft en klar betydning for turismen, at Aarhus siden 2015 har budt på restauranter i Michelin-­ligaen,” udtaler Peer H. Kristensen, der er direktør hos VisitAarhus, i pressemeddelelsen.

Da Aarhus i 2015 fik sin første Michelin-stjerne kunne byen registrere en vækst i turismen på hele 17 procent.